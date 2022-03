Esther Doña, una estilosa 'mosquetera' con abrigo de terciopelo y botas infinitas

Si hay un adjetivo que defina el estilo de Esther Doña es elegancia, y es que, ya sea en eventos especiales como en su día a día, consigue captar la atención gracias a sus siempre sofisticados y llamativos estilismos. La viuda del marqués de Griñón, que se sincera en la revista ¡HOLA! de esta semana, adora los diseños sencillos de estilo minimalista pero que agregan detalles que marcan la diferencia, como delicadas plumas, detalles furry o mezcla de texturas para aportar un toque juvenil y de tendencia. Último ejemplo de ello es el conjunto que ha lucido esta misma mañana por las calles de Madrid, una opción ideal para esta temporada navideña.

VER GALERÍA

Básicos con un giro

Si hace unas horas Tamara Falcó dejaba claro que se puede apostar por prendas cañeras como pantalones de cuero sin renunciar a la elegancia, ahora es la viuda de su padre quien lo reafirma gracias a un estilismo que aúna ambas características. Esther ha combinado dos prendas básicas de fondo de armario: camisa blanca y vaqueros azules pitillo, y ha decidido marcar la diferencia recurriendo, una vez más, a accesorios de lo más llamativos. En primer lugar, un abrigo de corte clásico hasta los tobillos con tres botones dorados y bolsillos frontales, una pieza que acaparaba todas las miradas por su tejido, puesto que estaba confeccionada en terciopelo verde.

- En vídeo, descubre todos los looks con los que Esther Doña derrocha estilo en ¡HOLA!

Estilo mosquetero

- Botas altas de tendencia para llevar 24/7 cuando te canses de botines y zapatillas

Sin embargo, no ha sido el único diseño que destacaba en el look, y es que para rematarlo, se ha calzado unas impresionantes botas de ante caqui con efecto segunda piel que le subían hasta el muslo. Se trata de un par de taconazo fino que consigue transformar por completo cualquier look. Lo ha combinado con un bolso dorado con asa de cadena y la protocolaria mascarilla, en su caso también verde con pequeñas tachuelas metalizadas.