Máxima de Holanda sorprende con un diseño 'midi' muy británico

La agenda de Máxima de Holanda está completamente volcada en la crisis sanitaria. Se ha convertido en una figura de apoyo para los habitantes del país al querer conocer de primera mano los problemas que está atravesando diferentes sectores y ayudar a buscar soluciones. Estas dos últimas semanas, la reina de los Países Bajos se ha dedicado a hacer visitas hospitalarias al asistir a algunos de los centros más importantes (precisamente el viernes aprovechó una de esas citas de trabajo para estrenar su look de triple estampado). Este jueves ha sido el turno del BovenIJ en Ámsterdam, donde no solo se ha reunido con sanitarios sino que ha conseguido recibir también el aplauso de sus fans más exigentes, los amantes de la moda. Gran aficionada a los vestidos que dejan huella, sorprendió con un diseño muy elegante de esos que, tanto por el print como por anchura, nunca pasan de moda y tienen el acierto asegurado.

Su vestido, en color beis, llevaba líneas en negro, marrón, azul y rojo formando un damero en tonalidades otoñales que recuerda a los motivos que son tan populares en la moda británica. Uno de los detalles más peculiares fue quizás el lazo del cuello, que permitía personalizar aún más el look (Máxima se limitó a llevarlo cerrado con un nudo simple). El cinturón del mismo tejido también llamaba la atención al ser el toque ideal para marcar el talle sin acortar la silueta -algo que suele suceder cuando se incorpora este accesorio a contraste-. Tanto la manga larga como la falda midi evasé hacían de la creación un modelo perfecto para cualquier cita en los meses más fríos del año, ya que también puede reciclarlo más adelante, cuando bajen las temperaturas, con medias tupidas o botas altas (como las que copió a Emily Ratajkowski).

La elección de los complementos

Pese a ello, prefirió escoger un calzado que no falta en el armario de reinas, princesas y primeras damas. Y es que Máxima es de esas royals que siente una especial predilección por combinar sus complementos con el look. De hecho, su inigualable colección de accesorios (en la que no faltan tocados, guantes, sombreros, cinturones, anillos, pendientes, collares o broches) es de las más variadas si nos ponemos a comparar las de distintas mujeres de la realeza. No le resultó complicado dar con un par de zapatos que se coordinara a la perfección con el vestido. Su elección fue la de apostar por unos stilettos de ante en color gris topo.

Un bolso de tendencia

Aprovechando uno de los colores que aparecían en las franjas de su vestido, Máxima añadió un bolso de mano muy de tendencia. Un modelo trenzado con cierre de boquilla que llevó a modo de clutch debajo del brazo, creación que bien podría recibir el visto bueno de Rosie Huntington-Whiteley, ya que a la maniquí le encantan este tipo de complementos. Por último, unos pendientes de aro en forma de lágrima en color rojo y dorado pusieron el toque final a la selección de accesorios que escogió la reina de los Países Bajos para la ocasión.

