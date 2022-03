Carolina de Mónaco reinventa el traje de chaqueta con una fabulosa 'blazer' de terciopelo

En este 2020 han sido muy contadas las veces en las cuales hemos visto a Carolina de Mónaco, y es que la Princesa ha reducido casi por completo sus apariciones públicas. Sin embargo, una vez más, las redes han servido para descubrirnos una de sus últimas citas, relacionada con el mundo de la fotografía que tanto le gusta tanto a ella como a su hija Carlota. La hermana mayor del príncipe Alberto ha asistido hace unas horas a visitar la exposición Monaco Portraits Filmes, una muestra en la que se presentan retratos cinematográficos tomados por Charles Freger. Junto a él y a los responsables de este evento ha posado Carolina, haciendo gala una vez más de su impecable elegancia y recurriendo a una de sus tendencias preferidas que nunca pasa de moda: el terciopelo.

Terciopelo para el día a día

Además de acertar de pleno en sus citas de noche y actos más especiales, en su día a día tampoco se queda atrás, y apuesta por integrar elementos diferenciadores que aporten un toque original a cada uno de sus conjuntos. En el caso de su elección para asistir a la exposición de Freger, se decantó por el siempre acertado terciopelo para reinventar un clásico traje de chaqueta. Combinó una camisa blanca de grandes solapas y un pantalón negro recto con una blazer de este elegante tejido en tono azulado. Huyendo de los tradicionales stilettos y buscando una mayor comodidad, se calzó unos botines negros, y remató con un bolsito bandolera en tono gris adornado con apliques metalizados.

La versión de gala

No es para nada la primera vez que Carolina aboga por este tejido que siempre ha sido sinónimo de exquisitez y elegancia, sino que, de hecho, lo ha lucido en dos ocasiones en la considerada una de las citas más señaladas en el calendario de la Familia Real monegasca: el Día Nacional. En 2017 llevó precisamente un vestido-blazer largo de terciopelo en tono azul eléctrico, y en 2019 repitió estrategia con un modelo similar, aunque en tono fucsia, firmado, cómo no, por Chanel.

Icono de moda

A lo largo de lo años, Carolina ha conseguido coronarse como una de las royals más sofisticadas del panorama internacional, y es que ha sabido adaptar las tendencias del momento a su elegante imagen innata. Sin duda, ha heredado el gusto por la moda de su madre, la inolvidable Grace Kelly, y es siempre la más buscada en cada acto público al que asiste. Una de las grandes características de su armario es la atemporalidad, puesto que aboga por piezas de diseño que nunca pasan de moda, como sus adorados conjuntos de tweed, sus camisas con lazada al cuello o sus faldas midi, aunque eso no signifique que sus looks sean aburridos, basta echar un vistazo a algunos de sus fabulosos looks de gala como el de plumas de Chanel -una firma que ha estado siempre muy presente en su vida, al igual que el que fuera su diseñador, Karl Lagerdeld- que llevó hace justo un año o el de Stella McCartney que le vimos en noviembre de 2018.

