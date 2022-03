Carolina de Mónaco, puro 'glamour' con su vestido de plumas y transparencias

Noche de gala para la Familia Real monegasca. Ayer tuvo lugar la Secret Games Party en el histórico Casino de Mónaco, una fiesta por todo lo alto a la que no faltaron los príncipes Alberto y Carolina, que asistieron junto a los hijos de su hermana Estefanía, Camille Gottlieb y Louis Ducruet, quien fue junto a su mujer, Marie Chevallier. Los cinco posaron ante los medios otorgando una imagen que no es habitual, puesto que los sobrinos del príncipe de Mónaco no suelen acudir a este tipo de celebraciones. Sin embargo, en esta ocasión lo hicieron y, a falta del resto de mujeres de la familia -Carlota, por ejemplo, se encontraba en Italia en ese momento-, Carolina, Camille y Marie protagonizaron un glamuroso duelo de estilo con sus vestidos largos.

Marie, que hace apenas un par de meses protagonizaba una de las bodas monegascas del año, se desmarcó de la que fue la tendencia de la noche y fue fiel a su estilo con un diseño envolvente de escote en 'V', manga murciélago y silueta sirena confeccionado en un tejido de gasa semitransparente en tono topo adornado con franjas de encaje negro. En cuanto a los accesorios, abogó por el minimalismo y prescindió de joyas. En contraste con esta elección, Carolina y Camille coincidieron con piezas decoradas con plumas, uno de los ornamentos preferidos por las royals del principado para las grandes ocasiones.

La hija de Grace Kelly volvió a derrochar su característica elegancia al optar por una fabulosa creación de Chanel, su firma preferida y a la que se mantiene fiel en cada uno de sus eventos importantes. En esta ocasión, escogió un modelo de la colección Alta Costura primavera-verano 2014 diseñado por su gran amigo Karl Lagerfeld que demostraba que, a sus 62 años, Carolina continua siendo una de las damas reales mejor vestidas del panorama internacional.



El diseño en cuestión, que crea un efecto dos piezas, posee cuello a la caja, manga corta, silueta recta y falda larga, y está realizado en un delicado tweed semitransparente con hilos metalizados bordado con miles de ligeras plumas blancas con efecto degradado que finalizan en una original cola. Completó con bolso de mano en tono crema, también de la casa francesa, y grandes joyas decoradas con perlas, entre las que destacaban unos pendientes colgantes que iluminaban su rostro y adquirían un protagonismo especial ya que Carolina recogió su melena en un moño bajo.

Por su parte, Camille, la única hija de Estafanía de Mónaco y Jean Raymond Gottlieb, escogió un vestido muy similar -quizás incluso el mismo- al que lució en la boda de su prima Carlota Casiraghi el pasado junio. Al igual que su tía, eligió las plumas como elemento principal del look, aunque ella las llevó en una versión ligeramente más discreta. Se decantó por un vestido largo rosa empolvado con escote barco y manga corta al que sumó unas sencillas sandalias a tono y bolso de mano plateado. Dejó su melenita suelta peinada con raya al lado al más puro estilo old Hollywood.

