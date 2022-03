El poder de Máxima para transformar su imagen con este pequeño detalle Visto en sus últimos looks, la Reina no olvida un accesorio que realza, aunque luzca estilismos que se alejan de su imagen transgresora más rejuvenecedora

Si entráramos en el vestidor de Máxima de Holanda encontraríamos una amplia colección de accesorios con los que consigue potenciar su imagen. Y es que ella es representante perfecta del poder de los complementos para realzar o transformar la imagen. Lo logra con sus sombreros, pamelas y tocados, y también con sus collares con diseños innovadores. Sin embargo, la Reina de los holandeses se ha mostrado fiel en sus últimos cuatro looks a una misma fórmula que se hace eco de este truco al incorporar pendientes de gran tamaño. Con ellos logra ese efecto Wow, aunque sus estilismos se distancien de sus apuesta más transgresoras y rejuvenecedoras. Para ejemplo, la sobria y clásica elección que llevó ayer.

VER GALERÍA

En una visita de trabajo el 14 de octubre al centro de ayuda para personas con problemas psicológicos Enik Recovery College en Utrecht, Máxima de Holanda optó por una imagen más discreta, pero no por ello dejó de pasar desapercibida. Como pieza central de su look, la Reina llevó un vestido de estilo lady de Natan que se entallaba a su figura. En color rojizo anaranjado, es una creación con largo midi que se realza con abalorios de cristal que reproducen formas florales. Una apuesta que se aleja de sus diseños más juveniles; de hecho, lo combina con medias negras, un detalle que ha sorprendido al ser un acto de día y que, además, aporta aún más sobriedad a su estilismo.

VER GALERÍA

Sus pendientes de grandes lágrimas negras

Para culminar su look en Utrecht, Máxima incluyó un cárdigan de punto de Natan, un bolso acharolado de estilo clásico de Carlend Copenhagen a juego con unos salones de alto tacón. Sin embargo, reservó para sus pendientes ese detalle de impacto con el que lograr captar todas las miradas. En esta ocasión, se decantó por unas piezas en color negro con forma de lágrima XXL.

VER GALERÍA

Diseño XXL en tono pastel

Tan solo 24 horas, Máxima de Holanda recurrió a esta misma fórmula estilística para acudir a la conferencia About Debt en el Palacio Noordeinde en La Haya. Para lograr este efecto transformador, confió en unos pendientes de piedras XXL color rosa y lila pastel. Una joya que acompañó a uno de sus vestidos con truco más significativos. En color empolvado, rescató de su armario una creación italiana que estiliza especialmente gracias a incorporar péplum lateral a la altura de las caderas, lo que genera visualmente la sensación de 'cintura de avispa'. Este diseño de Bottega Veneta es muy similar al que poseen otras royals, como la reina Letizia, y también es todo una pieza icónica en Hollywood.

Máxima recupera el vestido italiano con truco que gusta a doña Letizia y en Hollywood

VER GALERÍA

Pendientes que captan todas las miradas

Días antes, la Reina de Holanda participó desde el Palacio Huis ten Bosch (La Haya) en una videoconferencia en la que mostró al secretario general de la Naciones Unidas, Antonio Guterres, su informe anual como defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Finanzas Inclusivas para el Desarrollo. Un compromiso de trabajo en el que estrenó un vestido en color morado de Victoria Beckham. Diseño que pasó desapercibido al estar sentada; de ahí, que la fuerza visual de su imagen la acapararán sus pendientes con forma de trébol y piedras en tono caramelo.

VER GALERÍA

Máxima estrena el vestido español que marca cintura y es perfecto para llevar con botas

Sus pendientes más salvajes

Sin duda, su diseño más innovador y con tamaño XXL fueron los pendientes elegidos para acudir al inicio del Acuerdo de Formación Musical en TivoliVredenburg (Utrech) al que acudía como presidenta honoraria de More Music in the Classroom el pasado 7 de octubre. Para la ocasión, impactó con piezas multicolor que recreaban la forma de grandes serpientes. Elección perfecta para acompañar a su nuevo vestido con cintura de avispa de Massimo Dutti y sus botas rojas de Gianvito Rossi. Culminó su look con abrigo de estampado floral de Oscar de la Renta.

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!