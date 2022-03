¡Vuelven a coordinarse! La estilosa reaparición de George, Charlotte y Louis de Cambridge Los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton protagonizan un simpático vídeo con sus looks sutilmente coordinados

Aunque George, Charlotte y Louis de Cambridge son todavía demasiado pequeños como para tener su propia agenda oficial, lo cierto es que no faltan a ciertos actos. Es más, su papel durante la crisis sanitaria ha adquirido mayor importancia ya que han participado con sus padres en actos solidarios así como manteniéndose activos en los perfiles sociales mostrando su apoyo a todos los profesionales que estaban trabajando durante los últimos meses. Este fin de semana, también han protagonizado una aparición inesperada mediante un vídeo en el que le hacen preguntas al naturalista y divulgador David Attenborough, tal y como han estado haciendo el príncipe Guillermo o la duquesa de Cambridge manteniendo el contacto con asociaciones o incluso presidiendo eventos sin necesidad de desplazarse físicamente. Y, además de ganarse a todos los fans de la Familia Real británica (sobre todo Louis), no hemos podido evitar fijarnos en sus looks para la ocasión, sutilmente sincronizados.

La estrategia de estilo de Kate Middleton es la de crear siempre combinaciones atemporales para sus hijos, de forma que, incluso cuando pasen décadas, las elecciones de estilo no se vean desfasadas. Algo que ha podido conseguir fácilmente en la última aparición de los pequeños. En la charla con su ídolo (al que conocieron personalmente hace unas semanas) los tres han aparecido sincronizando sus estilismos. El primero en hablar, el príncipe George, llevaba un polo rojo con el emblema de su colegio, Thomas Battersea, con detalles en azul marino en el cuello y las mangas.

Ese color, el que predomina en la vestimenta del centro, fue el que también lució Charlotte de Cambridge, la más estilosa de los tres. A diferencia de su hermano, ella lució el clásico pichi del uniforme sin mangas con un polo blanco por debajo. Una mezcla que suele llevar con el jersey a tono para ir a clase, pero que, tratándose de un encuentro virtual fuera del colegio -en el jardín del Palacio de Kensington-, combinó de manera más informal al prescindir de la prenda de punto.

Por su parte, Louis, que todavía no ha empezado a ir al colegio, era el que podía sorprender con su estilismo al no llevar ropa del centro. Sin embargo Kate prefirió que siguiera la misma línea que sus hermanos mayores apostando por una prenda igual de atemporal que reuniera los colores de George y Charlotte. De esta forma, el más pequeño de la casa lució un polo de manga larga blanco con líneas en azul marino y rojo.

