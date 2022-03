George, Charlotte y Louis de Cambridge conocen a su ídolo en su primer estreno de cine (y alucinan)

Ha sido un día inolvidable para George, Charlotte y Louis de Cambridge. Por primera vez los jardines del palacio de Kensignton acogían una auténtica premiere para proyectar al aire libre, y con distancia de seguridad, el nuevo documental del divulgador científico y presentador David Attenborough, David Attemboroug: A Life on our Planet. Sin flashes, ni alfombra roja, todo eran ventajas para los niños que tenían a su entera disposición a uno de sus grandes ídolos, tal y como su madre había confesado recientemente. No hay más que verles la cara para ver que no pueden estar más ilusionados.

En las fotos que ha distribuido Kensington, podemos ver a los duques de Cambridge saludando al cineasta, de 94 años, y observando maravillados la reacción de sus hijos. Charlotte, con un vestido en tonos grises, se lleva literalmente las manos a la cabeza, George no deja de mirarle de arriba a abajo y solo Louis, aún demasiado pequeño para sucumbir al fenómeno fan, parece mantener la calma. Además, el primogénito lucía para la ocasión unos pantalones largos, un atuendo que, según la tradición de la monarquía británica, los niños comienzan a usar en torno a los siete años. No obstante, no es la primera vez que vemos al joven príncipe con las piernas totalmente cubiertas ya que, con tan solo cuatro años, el traje de paje que lució en la boda de su tío Harry y Meghan Markle, incluía esta prenda, lo que en su momento ya levantó ampollas entre los sectores más conservardores. También lo hizo en la última misa de Navidad de Sandringham y durante el aplauso solidario al personal sanitario con el que la familia al completo sorprendió durante el confinamiento

Un regalo fascinante

Attenborough llegaba dispuesto a sorprender a su entregado público y lo hizo con un regalo que ha dejado a George sin palabras. Se trata de un diente de un extinto tiburón gigante, que vivió en la tierra hace 23 millones de años, y que encontró durante unas vacaciones en Malta en los años 60, tal y como les ha explicado. Los tres niños Cambridge son unos apasionados de los dinosaurios por lo que no han dejado de hacer preguntas al científico completamente fascinados. Según han asegurado fuentes de Palacio al Daily Mail, "los niños son unos grandes fans de Sir David y era la primera vez que lo veían, aunque siempre habían querido conocerlo". En una de las fotografías podemos ver a George examinando la pieza con atención, mientras su hermano Louis, que ha sorprendido con lo mucho que ha crecido, observa curioso la escena.

Este encuentro se producía el jueves, después de que el duque de Cambridge y el autor del documental procediesen al visionado de la cinta, que trata sobre los 70 años de carrera del naturalista y su labor por la conservación del medio ambiente. Kensington ya había avanzado hace pocos días que algún evento cinematográfico estaba cerca, al compartir una imagen de dos sillas de director vacias con el nombre de Príncipe Guillermo y Sir David detrás. En esas mismas sillas, al aire libre y manteniendo la distancia, se sentaban en esas mismas sillas, solo que decidieron intercambiarlas. La crítica del duque, según ha afirmado al Daily Mail fuentes de Palacio no ha podido ser más favorable: "Cree que es el mejor documental de Sir David. Es una mirada terrorífica a lo que hemos hecho al planeta y a donde estamos ahora, pero también ofrece esperanza, y motivos para el optimismo porque si podemos actuar ahora y lo hacemos juntos, podemos cambiar las cosas".

En un principio, el estreno del documental estaba previsto para el mes de abril, en el Royal Albert Hall pero la crisis sanitaria impidió llevarlo a cabo, por lo que se decidió posponer y, además, optar por un estreno en petit comité y rodeado de sus mayores fans. El príncipe Guillermo y Attenborough son amigos desde hace tiempo y el año pasado el hijo de Carlos de Inglaterra, en el marco del World Economic Forum que se celebra anualmente en Davos (Suiza), se convirtió en entrevistador por un día para hablar con el divulgador sobre la necesidad de tomar medidas para frenar la deriva de buena parte del mundo natural. Por aquel entonces, la duquesa de Cambridge le confesó que sus hijos estaban "muy enfadados" por no poder acudir a la cita y conocerle en persona. Finalmente han podido cumplir su sueño.

