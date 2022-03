¡Espectacular! Águeda López, la mujer de Luis Fonsi, vuelve a la pasarela en Miami

Poco a poco, la industria de la moda retoma su actividad. Si hace unos días las expertas del sector acudían a la Semana de la Moda de Copenhague, ciudad que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de desfiles, ahora la atención se centra en Miami y su Miami Swim Week, una pasarela enfocada a la moda de baño. Entre las modelos habitules a esta cita no falta Águeda López, que recupera su agenda profesional y vuelve a desfilar, meses después de triunfar en la Semana de la Alta Costura de París junto a su amiga la diseñadora Juana Martín. Además, también pudimos verla en Fashion Week Madrid, ocasión en la que desfiló en traje de baño para dar a conocer la colección de Dolores Cortés. El show en el que ha participado en Miami Swim Week, volviendo al trabajo por todo lo alto, es el de la diseñadora Luli Hanimian.

"Feliz de estar un año más caminando el Miami Swim Week junto a mi familia de @lulifamaswimwear. Súper orgullosa de ti, Luli Hanimian. La colección es poderosa, sexy, femenina y fuerte (...)", ha escrito Águeda en su perfil de Instagram junto a varias imágenes del desfile. La modelo y mujer de Luis Fonsi ha vuelto a impresionar con su figura tonificada y es que, tal y como comparte en las redes sociales, el deporte es una de sus grandes pasiones.

Sobre la pasarela, Águeda ha lucido tres diseños diferentes de trajes de baño, todos ellos con guiños a las tendencias. Uno de ellos, un dos piezas en color rosa con estampado de rombos en diferentes tonos. Un conjunto formado por una braguita de tiro alto (ideal para alargar de manera visual la silueta) y una parte superior con escote palabra de honor. La otra propuesta con la que la modelo ha deslumbrado en el desfile es un bikini de líneas clásicas con un original estampado en tonos grises. El detalle más especial de esta creación lo encontramos en la braguita, adornada con dos arandelas a ambos lados de la prenda.

El tercer diseño es quizá el menos convencional. Se trata de un bañador (o trikini) con abertura en el abdomen y cuello halter. La pieza refleja una de las tendencias más populares de los últimos meses, el estampado tie-dye. En esta ocasión se mezclan tonos azules, rosas y amarillos, una combinación perfecta para resaltar el bronceado. Tres creaciones muy diferentes entre sí pero que Águeda defiende a la perfección, presumiendo de bronceado, abdominales y piernas tonificadas, resultado de sus rutinas deportivas. "Cada vez que tengo tiempo me gusta practicar zumba. Me recarga de energía, es muy divertido y me ayuda a quemar calorías sin darme cuenta", contaba hace un tiempo en Hola.com acerca de su rutina deportiva. Hace solo unos días, la maniquí celebraba su cumpleaños en familia. Águeda López y Luis Fonsi se dieron el sí, quiero en 2014, en una boda secreta celebrada en un viñedo privado del Valle de Napa, en California. Ahora, son una familia de cuatro junto a sus hijos, Mikaela, nacida en septiembre de 2011 y Rocco, en diciembre de 2016.