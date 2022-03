Meghan Markle estrena el escote más favorecedor del verano

Puede que, en un primer momento, pensáramos que la agenda de los duques de Sussex, al alejarse de la Familia Real británica, se encontraría más despejada. Pero parece que el matrimonio se quiere encargar, en todo caso, de lo contrario. No hay semana en la que no hagan acto de presencia (virtualmente) para apoyar diferentes causas. La última de ellas ha sido una reunión con algunos de los líderes del Queen's Commonwealth Trust para discutir sobre el poder de las redes sociales o internet como herramienta. Y, por mucho que la aparición de Meghan Markle tenga lugar a través de una pantalla, el furor que desencadena sigue siendo el mismo a cuando lo hacía de manera personal. Como icono de estilo internacional, es imposible no sacar una faceta estilística de estas citas, algo que se ha repetido al ver que ha lucido un diseño nuevo blanco con bordados en azul que, hasta ahora, no le habíamos visto. Si bien se desconoce si es una prenda de estreno o de su armario previo a ser una royal, lo cierto es que hemos confirmado con su look, cuál es su escote preferido para el verano.

¿Ha encontrado Meghan Markle su particular versión del 'revenge dress' de Diana de Gales?

Hasta ahora, siempre que Meghan había recurrido a este escote, lo había hecho con diseños de un estampado muy concreto, ese que tiene un gran peso en su armario. Nos referimos a las rayas, por supuesto. Y es que dentro de los prints, el motivo geométrico es uno de los que más veces ha lucido, tanto en vestidos como en camisas o americanas. Su último diseño nos ha trasladado a otro de sus grandes triunfos de estilo, el modelo veraniego de Altuzarra que llevó en abril de 2018, justo cuando quedaba un mes para que se diera el 'sí, quiero' con el príncipe Harry. Como aquel de hace dos años, el diseño que ha llevado para la videollamada es de tirantes anchos y escote recto, dos características claves a la hora de potenciar la zona de una manera elegante.

Meghan Markle cumple 39 años: recordamos sus vestidos de fiesta más virales

Aunque no hace falta remontarnos tan atrás en el tiempo para encontrar un diseño parecido a su última elección. Tanto en su gira por Oceanía, como en su viaje oficial por África, Meghan llevó un diseño de Martin Grant con franjas verdes, blancas y marrones que también podemos relacionar con su aparición de este jueves. El diseño de la firma francesa, que combinó tanto con alpargatas como con stilettos, también compartía la silueta cuadrada. Y, ya sabemos lo que significa encontrar en su vestidor un mismo estampado o corte, quedaría claro que es uno de sus escotes preferidos para la temporada más calurosa del año.

Algunas de las ventajas del escote cuadrado, uno de los preferidos por las novias, además de que es una alternativa muy fresca para los días de calor, es que resulta muy práctico. Al empezar unos centímetros por encima del pecho, recoge por completo la zona y permite una total libertad de movimientos. Esa comodidad -cualidad de la que no pueden presumir otros cortes como el que tiene forma de pico o el 'palabra de honor'-, no es el único aspecto positivo. Si le sumamos que favorece a casi todas las siluetas, lo que hace de este modelo un corte comodín, entendemos a la perfección por qué forma parte de los básicos de Meghan Markle.

