Meghan Markle y el 'top' rebajado que demuestra que su estilo sigue fascinando Aunque ya no forma parte de la Familia Real británica, el 'efecto Meghan' es imparable cada vez que estrena

Analizando los armarios de las mujeres de la realeza, queda claro que hay ciertos colores por los que sienten predilección. El de doña Letizia sería, sin lugar a dudas, el rojo, ya que lo reserva para las grandes ocasiones. Kate Middleton se quedaría con el verde, ya que es uno de los tonos con los que se siente más favorecida. Mientras que a Máxima de Holanda podríamos adjudicarle el naranja o el rosa, para Meghan Markle dejaríamos el azul, matiz que ha lucido en varias ocasiones y que se ha convertido en uno de los más representativos de sus looks (al menos desde que comenzó su historia de amor con el príncipe Harry, aunque ya no formen parte de la Familia Real británica). Para su última cita, una participación virtual en la cumbre sobre el liderazgo femenino -el 2020 Girl Up Leadership Summit- en la que lanzó un valioso mensaje de empoderamiento a las niñas de todo el mundo, volvió a rescatar este color de alto impacto que tan buen resultado le ha dado en otros actos.

El diseño de cuello caja, que se expande gracias a su forma acampanada, es obra de Adam Lippes y forma parte de esas prendas que se pueden llevar una y otra vez. Al ser liso y de silueta sencilla, conseguimos ese acabado elegante de inspiración working que tanto le gusta a Meghan Markle. Además, el detalle de que el tejido forme un plisado en la espalda, da un toque de tendencia y jovialidad haciendo que la prenda no resulte demasiado sobria. En cuanto a si ha sucumbido o no al 'efecto Meghan' en esta nueva etapa en la que se ha desligado de su pasado como royal, basta con echar un vistazo a las tiendas multimarca que todavía tenían la blusa para averiguar que está completamente agotada. Y es que además de haber sido escogida por una de las mujeres más imitadas por su estilo en todo el mundo, se encontraba rebajado a 164,69 euros (su precio original era de 867 euros), por lo que todas las tallas han terminado desapareciendo.

Con falda o pantalón

Por mucho que la propia firma recomienda combinar la blusa con un pantalón acampanado a tono, la elección que hizo para el encuentro virtual, es un misterio, ya que el plano solo recogía la parte superior del cuerpo. Sin embargo, no descartamos que añadiera una falda lápiz de largo intermedio, un tipo de prenda que además de funcionar con este top es una de sus favoritas. Aunque a la hora de lucirlo de una forma algo más informal, también podría combinarse con unos pantalones vaqueros negros de cintura alta, creando una mezcla color block.

Regreso al tour por Oceanía

Si algo ha conseguido el top de Meghan es que, nada más aparecer en el plano, nos transportara automáticamente a Fiji. Y es que en octubre de 2018 acudió junto al príncipe Harry a una cena de gala en el país que sirvió como excusa para estrenar un modelo muy similar al que ha llevado dos años más tarde. Aquella cita oficial siempre será recordada por la ocasión en la que llevó su primer look premamá de alfombra roja. Un diseño de Safiyaa -largo hasta los pies en un tono azulado muy similar- que se remataba por una espectacular capa que descendía sobre los hombros por toda la espalda, hasta llegar a los pies.