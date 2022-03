Meghan Markle y el llamativo sombrero de rafia que podría haber inspirado en Grace Kelly

Tras pasar un tiempo en Canadá, el príncipe Harry y Meghan Markle han establecido su vivienda oficial en Los Ángeles (California). Por eso no sorprende que cada vez sean más frecuentes las fotos de la pareja paseando por algunas de las zonas más conocidas de la ciudad. ¿Las últimas? Unas instantáneas tomadas en el exclusivo barrio de Beverly Hills mientras realizaban unas gestiones y que han dejado uno de los looks más refrescantes de Meghan. Se trata de un conjunto compuesto por un vestido de corte oversize, tono crudo y elaborado en lino natural de la firma lituana MagicLinen –ideal para los meses más calurosos del año– que ha combinado con unas bailarinas bicolor. Pero quizá lo más llamativo de su look es un elegante sombrero de rafia. Un complemento que conquista por igual a royals, celebrities y chicas anónimas de cualquier parte del mundo. El suyo es el modelo Sammy de Janessa Leoné, una firma que confecciona todos sus diseños de forma artesanal en la ciudad de Los Ángeles, y está disponible en la tienda online por 258,11 euros.

No es la primera vez que vemos a Meghan utilizar un sombrero de rafia para hacer frente a las altas temperaturas. Si has seguido de cerca sus estilismos es posible que recuerdes que en más de una ocasión ha lucido un diseño tipo Panamá de Madewell x Biltmore, elaborado también en rafia. Lo llevó en 2017 durante un viaje a Jamaica con el príncipe Harry, lo ha lucido en más de un torneo de Wimbledon y también en un torneo de polo, celebrado en 2018, en el que participó el príncipe Harry.

Aunque las diferencias entre un diseño y otro son muy notables, lo más llamativo es que cuando Meghan recurre a este tipo de accesorios tan típicos de los meses de buen tiempo, los combina con prendas en tonos claros –casi siempre blanco o beis–. Un buen truco para evitar que el look parezca demasiado informal, ya que los colores neutros ayudan a dar al conjunto un aspecto más trabajado que el de otros tonos más vivos.

El idilio de las royals con los sombreros de rafia

Aunque Meghan Markle ya no ostenta el título de royal continúa siendo un referente, a la hora de vestir, para muchas mujeres. Sus combinaciones relajadas y con un cierto aire chic siguen recordando a aquel estilo bobret que ella misma describía en su blog. Y, aunque aseguraba que encontraba en la forma clásica de vestir de Audrey Hepburn su principal inspiración, parece innegable asegurar que también la descubre en el armario de las royals europeas. Y es que, en mayor o menor medida, la mayoría de ellas no han prescindido del sombrero de rafia.

Carolina de Mónaco durante sus vacaciones de verano con un diseño tipo Panamá, Sarah Ferguson presumiendo de una pamela de rafia de inspiración marinera, Lady Di y su elegante pamela XL en Ascot que apenas dejaba ver su rostro, la mismísima Isabel II con un diseño de ala ancha ligeramente enrollado hacia dentro… Una lista que se puede extender con varios nombres más, pero en la que no debería faltar Grace Kelly que, allá por los años 60, lució un diseño que recuerda especialmente al de Meghan.

Imágenes de Grace Kelly con sombreros hay muchas. Y fotografías en las que este accesorio es de rafia, también. Pero es necesario remontarse hasta el verano de 1965 y desplazarse hasta un evento de natación para niños en Mónaco, para descubrir a la princesa con un diseño que guarda grandes similitudes con el de Meghan. La altura, la forma redondeada, el ancho del ala… tal vez es el lazo que adorna el de Grace lo que más difiere entre ambos modelos. ¿La otra gran coincidencia? En estas imágenes, separadas por más de 50 años, las protagonistas mezclan un sombrero de rafia con una prenda principal de color blanco. Una muestra más de que los iconos de estilo sobreviven al paso del tiempo.

