Dos años después, Melania Trump actualiza su traje blanco con efecto 'fit'

Aunque Melania Trump ha dado con la clave cuando se trata de combinar estampados -la Primera Dama crea mezclas que sus fans agotan en tan solo unas horas- son sus looks monocromáticos los que se llevan el premio a los más elegantes. Utilizar solo un color tiene doble ventaja: por un lado, se estiliza la figura, por otro creamos un estilismo de alto impacto sin tener que complicarnos. Si a eso le sumamos que la mujer de Donald Trump es toda una amante del minimalismo, no es de extrañar que recurra tan a menudo a estos conjuntos. El de este martes, que llevó en un acto en la Casa Blanca, es el ejemplo perfecto de cómo triunfar con el 'menos es más'. Para el aniversario de la ratificación de la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, un dos piezas de americana y falda midi consiguieron que Melania siguiera una estética de inspiración working de tendencia -el blanco es uno de los tonos del verano 2020- a la vez que formaban un look discreto, pero elegante, a la altura del evento.

Melania Trump recicla un icónico diseño con truco: el vestido 'Tangram'

Dentro de que es un traje, y por tanto, la elegancia es el común denominador de este tipo de conjuntos inspirados en el armario masculino, la blazer está lejos de ser considerada una prenda discreta. De hecho, fijándonos en algunos de sus detalles, es imposible no darle a la prenda la categoría de prenda de 'efecto Wow'. Solo hay que fijarse en el tamaño de las hombreras para transportarnos directamente a la estética de los años 80. También las maxisolapas y el cinturón de cuadros vichy -coordinado con los stilettos de Manolo Blahnik- rematan este espíritu tan característico de la década de los excesos.

El corte asimétrico de la americana es otra peculiaridad que no pasa desapercibida. El bajo plisado en cascada, da paso a una falda de tubo con abertura en el centro o front split, el corte que consigue darle un punto atrevido a la mezcla. Tanto por el color como por el patrón, fácilmente se podría relacionar con los desfiles Primavera-verano 2020. Pero aunque bien podría ser un traje salido de cualquiera de las nuevas colecciones de Victoria Beckham o Stella McCartney, ambas firmas han hecho de los dos piezas blancos los diseños de tendencia del verano, es una sorpresa descubrir que no es de esta temporada.

El modelo sale del fondo de armario de la Primera Dama. Mientras que la americana fue la chaqueta que escogió en abril de 2018, cuando recibió a Brigitte Macron, la falda la estrenó en 2017, en su viaje primaveral a Israel. En ambas ocasiones, recurrió a un cinturón ancho como complemento, llevádandolo a tono de forma que no acortó centímetros a su silueta. Otra novedad fue que prefirió dejar el sombrero de ala ancha que llevaba en su encuentro con el matrimonio. En esta ocasión, al llevar la cabeza al descubierto, con el pelo rematado con ondas semideshechas, Melania consiguió un resultado más desenfadado.

