Fajín de piel y zapato plano: el inesperado look de Melania para celebrar el 4 de julio

Como cada 4 de julio, ayer Estados Unidos celebró uno de sus días más señalados en el calendario, el Día de la Independencia. Los festejos con motivo de esta fecha comenzaron el viernes en el emblemático Monte Rushmore de Keystone, en Dakota del Sur, donde el matrimonio presidencial disfrutó de una velada al aire libre y presenciaron los tradicionales fuegos artificiales. Para esta cita, Melania Trump quiso estrenar un diseño de Alexander McQueen que no tardó en hacerse viral en redes gracias a su original estampado, que no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, ayer prefirió evitar la polémica al decantarse por un look más minimalista y totalmente fiel a su imagen.

Tonos patrióticos

Desde que llegó a la Casa Blanca hace casi 4 años, Melania ha optado para esta cita por estilismos a juego con su marido y con la bandera estadounidense, algo que no sorprende puesto que sabemos que es una auténtica experta en mandar mensajes a través de su armario. Este año, el Presidente ha lucido un traje azul marino con camisa blanca y corbata roja, mientras que su esposa se ha decantado por un look en tonos blancos y rojos protagonizado por una prenda en su silueta preferida: la corola. Este tipo de diseños, que también adoran royals como doña Letizia o Victoria de Suecia, es una de las señas de identidad del armario de la Primera Dama, que busca siempre realzar mediante ellos su silueta 'reloj de arena'.

El accesorio más llamativo

En concreto, la Primera Dama ha elegido un sencillo vestido blanco sin mangas, de cuello a la caja y falda evasé hasta los tobillos, un modelo totalmente fácil de combinar en cualquier ocasión y muy versátil, puesto que dependiendo de los accesorios se transforma por completo. Como se trata de un modelo algo más amplio de los que suele lucir, ha querido enmarcar su figura con un cinturón ancho tipo fajín de piel roja con detalles troquelados, un complemento con vocación de convertirse en el absoluto protagonista del estilismo.

¿Adiós a los tacones?

Sin embargo, algo ha logrado eclipsar este potente accesorio, y es que, una vez más, los zapatos de Melania han acaparado todas las miradas, pero no por lo que podríamos pensar a priori. En esta ocasión no ha sido su diseño potente, ni su tacón de aguja ni su estampado llamativo lo que han hecho que nos fijemos en su calzado, sino precisamente todo lo contrario. Sorprendentemente, ha dejado a un lado sus habituales stilettos en favor de unas bailarinas minimalistas blancas con la puntera ligeramente afilada. A pesar de que este cambio tiene lógica, puesto que estuvo mucho tiempo de pie e incluso recorrió paseando los jardine s de la Casa Blanca, resulta muy extraño en la Primera Dama, que no se baja de sus taconazos ni para sus looks de viaje.

