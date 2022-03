Melania Trump recicla un icónico diseño con truco: el vestido 'Tangram'

La reactivación del país después de la crisis sanitaria es la mayor preocupación para los mandatarios de todo el mundo en la actualidad. Por esa razón, Donald y Melania Trump se encuentran especialmente volcados en encontrar soluciones que faciliten la vuelta a la normalidad. La última de ellas ha tenido lugar este martes, cuando el matrimonio se ha reunido en la Casa Blanca para discutir la vuelta a las clases. Una cita de gran importancia para la que la Primera Dama no ha dudado en vestirse a la altura de las circunstancias. Si en otras ocasiones aprovecha para dejar salir su vena más original, apostando por tendencias, esta vez ha preferido potenciar su faceta elegante, esa que se inspira en muchas ocasiones en mujeres de la realeza, luciendo un vestido en blanco y negro con el que ir a lo seguro, un modelo reciclado con el que ya conquistó a sus fans en 2018. Aunque eso no significa que su elección no haya estado acompañada de sorpresa. El original diseño de la parte de arriba nos recordaba a un juego chino, el culpable del nombre que le hemos puesto.

VER GALERÍA

-Lee también: ¿Por qué ha sido tan comentado el último vestido de Melania Trump?

Melania parece sentirse especialmente cómoda cuando se trata de apostar por diseños minimalistas. Ya sea mediante tejidos lisos u optando por el binomio más sofisticado del armario, lo cierto es que su elección en blanco y negro nos parece el culmen de la elegancia. Por esa razón, no podría resultar más apropiado aquel vestido lápiz con el que acudió a la reunión que trataría de asegurar una reapertura segura de los centros escolares. Su look sin mangas jugaba con el contraste de las sombras opuestas de la paleta cromática, una elección sencilla, pero a la vez atemporal y glamurosa.

VER GALERÍA

Sin complementos

El diseño de largo midi, completamente negro por detrás, es obra de Narciso Rodríguez, un modelo que, por mucho que las fans de la Primera Dama encuentren de su gusto, estaría completamente agotado. No solo el 'efecto Melania' sería el culpable. Al tratarse de un diseño de 2018 es solo posible encontrarlo en tiendas multimarca, lugares que han tenido que colgar el cartel virtual de Sold out. Sin embargo, no todo son malas noticias. En la nueva colección de la firma tampoco faltan este tipo de vestidos de inspiración working similares a su look reciclado. Fue a principios de julio de aquel año cuando lo estrenó por primera vez, en otro acto en la Casa Blanca (como se ve bajo estas líneas), combinado con un cinturón, un complemento del que prescindió esta vez.

VER GALERÍA

Efecto 'rompecabezas'

Pero, ¿por qué bautizar este modelo como Tangram, el popular juego chino? Solo tenemos que fijarnos en una curiosidad de su vestido para descubrirlo. Las líneas, de diferentes grosores de la parte superior del diseño, dividen el top blanco en lo que parecen ser secciones triangulares perfectamente encajadas. Este detalle sería el que recordaría al rompecabezas, cuyo objetivo es colocar las piezas sin solaparlas formando figuras diferentes. De igual forma, este efecto logra transformar su figura y lucir más estilizada. Para terminar, los zapatos de Christian Louboutin -el modelo So Kate que tanto se repite en su vestidor-, pusieron el toque final a la composición de la primera dama. Un par de color negro, a juego con la falda, que parece perfecto para reciclar todo el año al ser un matiz comodín del armario.

Loading the player...

Haz click para ver ‘Melania Trump: una modelo en la Casa Blanca’, un programa especial en el que repasamos la vida de la cuadragésimo séptima Primera Dama de Estados Unidos incluyendo sus primeros pasos en la moda o su historia de amor con Donald Trump. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!