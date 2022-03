Tamara Falcó causa sensación con un vestido floral (asequible) en su viaje con amigas

Tamara Falcó tiene un vestido de flores para cada ocasión, algo que nos ha dejado claro con cada uno de los looks que ha ido estrenando a lo largo del verano. Desde sus conjuntos más informales al lookazo de invitada que la convirtió en la mujer más elegante en la boda de Tita Astolfi y Fernando Mora-Figueroa en Cádiz. Y es que, la hija de Isabel Preysler sabe que los básicos son siempre una apuesta segura, y que en la época estival los vestidos son la alternativa más cómoda, fresquita y estilosa. Una teoría que ha vuelto a demostrar este fin de semana, apostando por un diseño de estas características para su última escapada con amigas.

Este mismo viernes, Tamara publicaba una fotografía repostando en una gasolinera, justo antes de iniciar su "escapada de chicas last minute", como ella misma indicaba junto a la imagen. En ella, la nueva marquesa de Griñón posaba ataviada con un vestido midi con estampado de flores, un diseño de Bershka que reúne todas las características para convertirse en la pieza más versátil del verano. Además de su largura y el print más tendencia del momento, el modelo presenta una abertura lateral, que añade un toque muy femenino y es comodísima para pasar varias horas en el coche. Por otra parte, el escote corazón enmarca el pecho y se ajusta a la cintura, estilizando de este modo la silueta y, para rematar, la manga corta abullonada pone el extra de tendencia.

Un modelo que causó sensación entre sus seguidores, que llenaron la fotografía de comentarios preguntándole por la procedencia del vestido, a los que Tamara respondió publicando una imagen en sus historias con todos los detalles del look. La hija de Isabel Preysler combinó la pieza con un bolso bombonera de Loewe con tejido de rafia y unas sandalias de tiras y tacón medio, de By Far, en un tono nude que consigue crear ese efecto piernas infinitas tan deseado especialmente en verano. Para completar el look y cumplir las medidas de protección clave especialmente en los viajes, una mascarilla de tela también estampada.

No es la primera vez que Tamara apuesta por un diseño de estas características, siendo el estampado de flores uno de sus favoritos para el verano, siempre en piezas muy cómodas con detalles de tendencia, como el vestido de Bash París con fruncidos en el pecho y tirantes con volante que lució durante su ruta por los pueblos de Castilla La Mancha y que también enamoró a sus seguidores.

