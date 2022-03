Leonor y Sofía, dos estilos diferentes con vestidos 'made in Zara' Ambas hermanas han lucido diseños del buque insignia de Inditex para asisistir al Festival de Teatro de Mérida junto a sus padres

¡Noche en el teatro para la Familia Real! Los Reyes continúan el tour por España en el que llevan inmersos cerca de un mes, y esta noche han viajado a Extremadura para asistir a la inauguración del Festival de Mérida junto a sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía les han acompañado esta vez para disfrutar de una de sus aficiones preferidas, tal y como hicieron a finales de junio al ir a los Teatros de Canal el 19 de junio, día del aniversario de la proclamación de don Felipe como rey. A su llegada a la capital extremeña, los cuatro han protagonizado un improvisado posado ante las cámaras que nos ha permitido descubrir sus elecciones de vestuario para la cita. Mientras que doña Letizia ha reciclado un conjunto dos piezas compuesto por top lencero y falda plisada, tanto la Princesa como la Infanta han preferido lucir vestidos, curiosamente ambos firmados por Zara.

Estampados para Leonor

A pesar de que la princesa de Asturias no suele decantarse por los llamativos tejidos estampados que tanto gustan a su madre, en esta ocasión ha sorprendido al estrenar un nuevo diseño confeccionado en un tejido floral en clave multicolor. Concretamente, ha lucido un vestido de cuello ligeramente elevado, manga larga amplia con fruncidos en los puños, corte a la cintura y falda evasé por encima de la rodilla con detalle de volante. Se trata de una prenda de Zara perteneciente a la temporada pasada cuyo precio original era de 39,99 euros pero que llegó a estar rebajado a 12,99, por lo que no tardó en agotarse.

Calzado como mamá

En lugar de calzarse sus adoradas bailarinas, seña de identidad tanto de su armario como del de su hermana, ha seguido los pasos de su madre y ha combinado esta pieza con unas alpargatas muy similares a las que luce últimamente doña Letizia. En su caso, se trata de un par en rosa empolvado con lazada al tobillo cuya única diferencia es que prescinde de las altas cuñas que suele llevar la Reina. En cuanto al peinado, ha dejado su larga melena rubia suelta, peinada con raya al lado y ondas de medios a puntas para aportar una dosis extra de volumen.

La apuesta de Sofía

Como es habitual, existen varias similitudes entre los looks de las hijas de los Reyes, pero, mientras que hasta hace unos años iban siempre vestidas iguales en distinto color, cada vez van definiendo más sus estilos personales y diferencian sus looks. En esta ocasión, la hermana menor también ha elegido un vestido del buque insignia de Inditex, que parece haberse convertido en su nueva marca preferida, de cuello a la caja, manga francesa y falda en línea 'A'. Sin embargo, la estética era más minimalista y depurada. No es la primera vez que vemos este diseño, puesto que lo estrenaba hace un mes, curiosamente también para ir al teatro junto a su familia.

Esta prenda, que pertenece a la nueva colección de la marca española, cuenta con patrón babydoll con estructura de volantes y un original juego de relieves. Su precio es de 29,95 y actualmente está agotado en la tienda online, algo que no sorprende puesto que no solo lo ha lucido la Infanta, sino que se ha convertido en un auténtico éxito en redes, prueba de ello es que también lo han lucido Rocío Osorno, Kate Hutchins y otras tantas influencers internacionales. Sofía le suma bailarinas doradas con detalle de rejilla de Pretty Ballerinas.

