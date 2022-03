Kate Middleton supera su último reto de estilo: estrenar un vestido de invierno en julio La duquesa de Cambridge le ha dado un toque veraniego a su prenda otoñal con unas alpargatas 'made in Spain'

La agenda de la duquesa de Cambridge no podría estar más repartida estas últimas semanas. Aunque con el fin del confinamiento ya no son imprescindibles las videollamadas, su día a día se divide entre actos públicos y encuentros virtuales. Si hasta hace poco, esos meetings desde su casa de Norfolk le servían para exprimir al máximo el armario llegando incluso a reciclar sus looks de hace años, Kate Middleton parecía reservarse los estrenos para cuando el verano estuviera más avanzado. Una serie de prendas de estética vintage, pero corte atemporal, con las que está viviendo un idilio a través de los estampados que van de los más sorprendentes -como el que estrenó en su encuentro con jóvenes deportistas con una pieza con pequeños tenistas a modo de motivo dibujado- a los clásicos. Es el mejor ejemplo de ello el vestido nuevo que lleva en la foto que ha compartido la Casa Real británica de su encuentro con familias por el lanzamiento de Tiny Happy People, una iniciativa de la BBC que busca apoyar a padres y cuidadores en el desarrollo del lenguaje y herramientas de comunicación entre los más pequeños.

VER GALERÍA

-Lee también: De Kate Middleton a doña Letizia: así llevan las 'royals' las alpargatas con cuña

Lo más espectacular del modelo Anatola, el nombre que recibe esta pieza de Emilia Wickstead con top camisero y falda plisada, es que no pertenece a la colección veraniega por mucho que el divertido estampado pudiera recordarnos a la temporada estival (de hecho, Rania de Jordania lo lució hace unos días). Es más, no solo es uno de los vestidos que salió el año pasado como parte del Otoño-invierno 2019/2020 de la firma, sino que la fuente de inspiración es muy peculiar. La marca lanzó una selección inspirada en la trilogía de El Padrino, las películas dirigidas por Francis Ford Coppola. De ahí que el diseño negro con lunares blancos nos transporte directamente a la Italia de 1980.

VER GALERÍA

Arrasa el 'efecto Kate'

El diseño es imposible de encontrar al tratarse de una pieza de la colección pasada. Las tiendas multimarca que poseían las últimas unidades han tenido que colgar el cartel virtual de 'Agotado' tras la aparición de la duquesa de Cambridge. Y es que además del 'efecto Kate', el vestido estaba rebajado, lo que explicaría su éxito en ventas incluso meses más tarde de que se presentara. Si en su día costaba 1.795 euros, el último precio era de 538 euros, por lo que las fans más rápidas del armario de Kate habrían podido hacerse con su último estreno.

VER GALERÍA

Calzado 'made in Spain'

Los diseños con mangas sueltas, talle ajustado y faldas evasé son los más representativos del armario de la duquesa de Sussex, quien no solo los encuentra especialmente favorecedores, también es una apasionada de su corte vintage. Esto se traduce en que, sea la temporada que sea, nunca pasan de moda, algo de lo que se encargan los estampados, patrón y colores. Aun así, el reto de Kate era el de llevar aquel diseño otoñal en clave veraniega. Un desafío estilístico que superó al combinar la prenda polka dot con sus alpargatas nude de Castañer. El calzado de la firma española no sería de estreno, como el resto del look, ya que son unas sandalias que lució el año pasado en varias ocasiones.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Kate Middleton’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!