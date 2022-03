Máxima, la 'royal' que siempre acierta reciclando sus looks asequibles

Podemos sentirnos especialmente identificadas con Máxima de Holanda si tenemos en cuenta que es la royal que más exprime su armario, llegando a lucir su ropa de hace años una y otra vez. Es su forma de reducir el impacto de la moda en el medio ambiente y, de paso, de lucir aquellos looks con los que ha triunfado ante los medios y sus seguidores. Lo que hemos descubierto es que son aquellas prendas más asequibles -las que vienen de firmas al alcance de cualquier presupuesto- las que la reina de los Países Bajos recupera más a menudo. Era una sospecha que empezó a tomar forma hace tan solo unos días, pero que parece confirmarse con sus últimas elecciones de estilo. Y es que para su último acto oficial cuyo objetivo era apoyar el turismo, un sector golpeado duramente por la crisis sanitaria, visitó este miércoles por la tarde el camping de Oostkapelle, un pintoresco enclave junto a la playa que sería uno de los atractivos de la zona.

Si ya en su momento el traje que comparten por Máxima e Ivanka Trump causó furor, ahora que, forma parte de los artículos rebajados de Zara, se ha convertido en todo un éxito de ventas. Recordemos que, hace unos meses, el pantalón acampanado costaba 39,95 euros y la chaqueta 79,95 euros. Según la web de la firma, la americana estaría agotada y su conjunto al borde del Sold out. El precio de los palazzo sería ahora de 9,99 euros y solo estarían disponibles en la talla S, por lo que más les vale correr a las fans de la Reina que sigan interesadas en su fluido look.

Otras combinaciones

Y aunque estamos habituadas a ver los looks reciclados de Máxima, parece que siente especial predilección por sus prendas asequibles, ya que son las que consigue llevar más a menudo. Quizás la versatilidad de estas adquisiciones es la que permite que se anime a crear un sinfín de looks, ya sea recuperando conjuntos enteros o solo una de las prendas. No solo el traje amarillo es el mejor ejemplo. Su top de Zara, los pantalones culotte de la misma firma o el traje de Massimo Dutti son los casos más recientes del verano made in Spain que está viviendo el armario de la reina de los Países Bajos.

Top y stilettos o camisa y botines

Que Máxima recicle no es sinónimo de que repita. Es más, si hay algo en lo que se esfuerza la reina de los holandeses es en sacarle todo el partido posible a otras prendas o complementos de su armario con los que poder darle un aspecto totalmente nuevo a su look. Lo mismo sucedió con el traje amarillo, que, hace unos meses, fue combinado con un top negro de cuello redondeado, stilettos y bolso de mano a juego (una mezcla que se puede ver sobre estas líneas). Para su última aparición, que estuvo acompañada de lluvia, prefirió lucirlo con una camisa oscura por debajo de la americana -con el cuello ligeramente desabrochado-, botines de tacón cerrados y un bolso que llevó colgado del asa superior.

