Máxima de Holanda confirma su idilio con la moda española en una maratón de estilo La reina de los holandeses ha reciclado su traje gris 'made in Spain', que apunta maneras para convertirse en su look favorito del verano

No han pasado ni 24 horas desde que Máxima de Holanda conseguía, una vez más, algo en lo que se ha vuelto toda una experta: sorprender a sus fans. Sin necesidad de estrenar para ir a la última, recuperó un conjunto de dos piezas de hace 3 años con top semitransparente y culotte. Los acabados poco tupidos no suelen aparecer a menudo en los armarios de las royals, por lo que sus seguidores no vieron venir que formara parte de la selección de looks para reciclar en un futuro. Y, sin dejar recuperación posible de aquel acierto de estilo, este jueves nos ha regalado dos imágenes muy distintas de su vestidor que bien podrían reflejar algunos de los gustos de la reina de los holandeses. Para empezar la jornada, un sobrio conjunto de traje, con el que dejaba salir su lado más formal de inspiración working. Terminando el día, su faceta más atrevida se reflejaba en un vestido de bloques que combinaba diferentes colores y tejidos.

En el momento en el que vemos aparecer a la reina de los Países Bajos con una elección algo más sencilla -de esas que se pueden llevar una y otra vez en el día a día-, cambia de estrategia. Es cuando opta por recordarnos por qué es conocida como la royal más atrevida en cuanto a colores, estampados y cortes. No se nos ocurre un mejor ejemplo para ilustrarlo que el vestido que escogió para terminar el día. En su segunda cita de este jueves, Máxima hizo que su look se convirtiera en el centro de todas las miradas al apostar por un original diseño bicolor en azul y blanco.

Mitad de la prenda estaba hecha en denim y la otra mitad en un tejido más ligero, con un original troquelado que hacía las veces de estampado. Precisamente este panel actuaba a modo de corpiño al marcar el talle del look (¿quién dijo que Kate Middleton era la única en dominar a la perfección el arte de marcar cintura?). Ni un solo detalle quedó al azar, ya que Máxima remató su combinación con una chaqueta blanca que lució desabrochada sobre los hombros, un bolso de mano y unos stilettos, ambos en azul marino.

Look made in Spain

Lo que está claro es que Máxima siempre acierta. Sí, ya sea apostando por un vestido de paneles o un traje de inspiración working, la que fue su elección para el acto de la mañana. El dos piezas inspirado en el armario masculino nos resulta muy familiar, ya que se está convirtiendo en uno de sus modelos predilectos del verano. Además es un estilismo con sello español, ya que el look de espiga está firmado por Massimo Dutti, al igual que la blusa mostaza con la que creó un contraste muy favorecedor. Los complementos también tuvieron su parte de protagonismo, ya que la reina de los holandeses agregó un bolso de mano -tipo sobre- y unos tacones a juego con el tono grisáceo del pantalón y el blazer.

Experta en exprimir el armario

Con estos dos looks, Máxima se niega a tomarse un respiro con el armario. También se asegura de que aquellas fans de su estilo tengan siempre nuevas referencias sobre cómo llevar las prendas de la temporada, o incluso reciclar ropa antigua como si fuera totalmente nueva. Precisamente, como comentamos unas líneas más arriba, eso mismo fue lo que hizo ella con su conjunto verdoso. Ya que los pantalones de largo intermedio y las prendas semitransparentes no se han quedado fuera de las colecciones Primavera/verano 2020, pudo volver a lucirlo con la tranquilidad de que sería todo un éxito, incluso años después.

