Sonsoles Ónega se convierte en 'superheroína' gracias a su último estreno La presentadora ha lucido un 'top' futurista digno del armario de Capitana Marvel o Wonder Woman

No sabemos si es por su incorporación a La casa fuerte como presentadora o que está aprovechando el cambio de temporada para atreverse más con su armario de inspiración working, pero lo cierto es que, últimamente, Sonsoles Ónega no deja de sorprendernos. Después de descubrirnos qué tipo de camiseta tenemos que escoger si la idea es llevar un look de impacto, pero alejadas de los complementos, en su última cita con las cámaras, ha dejado salir su lado más fantástico con un top digno de superheroína. Fue durante la emisión de Ya es mediodía de este miércoles cuando la presentadora lució una prenda que bien podríamos imaginarnos en cualquier viñeta de cómic, ya que llevaba detalles que recordaban a los trajes de las protagonistas de este tipo de obras.

Nada más fijarnos en el look blanco de la periodista, la mirada se dirige automáticamente hacia los hombros, donde unas franjas doradas y granates parten del cuello hasta debajo de la manga sisa, creando efecto visual de escote halter. Precisamente esa elección de colores es la que hemos visto en los looks de diferentes superheroínas, por lo que solo el top de Sonsoles ya se convierte en una pieza llamativa. Eso sí, potenciarla o rebajar su personalidad dependerá de con qué combinemos el diseño.

Combinar un diseño de ficción

Unos pitillos vaqueros volverán la parte de arriba una opción más informal. Por otro lado, una falda lápiz con abertura o pantalones efecto piel sumarán puntos de estilo. Además, tenemos que reconocerle otro beneficio a la prenda, ya que al llevar un escote pico -uno de los más favorecedores del armario-, consigue estilizar el cuello de Sonsoles. Así que es perfecto para llevar tanto si se tiene el pelo corto como la presentadora, como para lucir con la melena recogida.

Digno de Hollywood

Sin embargo, aunque Sonsoles escogió la prenda para su cita delante de las cámaras, podría haber funcionado a la perfección en cualquiera de las últimas giras promocionales de las superheroínas de Marvel y DC. Tanto Brie Larson como Gal Gadot, protagonistas de Capitana Marvel y Wonder Woman respectivamente, hicieron guiños a sus personajes en los preestrenos de sus películas, por lo que el top de hombreras metalizadas habría sido una buena elección para cualquiera de esas citas con los fans de los cómics.