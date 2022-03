Con este 'top' mágico de Sonsoles Ónega sobran los accesorios La presentadora del programa de televisión 'Ya es mediodía' ha encontrado un diseño con truco con el que crear looks elegantes sin complicarse

Trabajando delante de las cámaras, como es el caso de Sonsoles Ónega, los looks de trabajo adquieren un significado muy diferente de los estilismos de inspiración working convencionales. Tratándose de la presentadora, incluso hemos visto propuestas más de tendencia que se podrían llevar a cualquier cita elegante, ya que prevalecen en su armario laboral mezclas glamurosas, pero con un toque desenfadado. Aunque, por lo general, sí que hay algo a lo que la periodista se mantiene fiel y es a la ausencia de complementos. Al estar al frente de Ya es mediodía, suele prescindir de accesorios que distraigan la atención de los espectadores, lo que también puso en práctica en su debut en Supervivientes. ¿Su estrategia para que el resultado final no resulte sobrio incluso sin joyas? Apostar por elecciones de impacto, ya sean colores llamativos, estampados de 'efecto Wow' o hasta diseños con efecto óptico. El último de ellos, que ha llevado este lunes, ha sido el mejor ejemplo, ya que ha lucido un top de manga corta con el truco que sustituye a cualquier collar.

Ya que el verano se encuentra a tan solo unas semanas de distancia, Sonsoles llevó el que es el estampado por excelencia de la temporada: las rayas oscuras sobre un fondo blanco. De esta manera, recurriendo a la estética navy, se aseguró de dar con un look estival que, al mismo tiempo, es conocido por resistir el paso de las tendencias. Sin embargo, lo peculiar del top de manga corta no era el print. A fin de cuentas, el motivo marinero se lo hemos visto llevar a otras compañeras de profesión como Susanna Griso y hasta en las pasarelas Primavera-verano 2020 de Stella McCartney o Marc Jacobs. El detalle al que nos referimos se encuentra en el cuello, zona a la que es imposible que no se dirijan todas las miradas gracias al toque glitter del diseño de la presentadora.

Con falda o pantalón

Como si de un collar de brillantes se tratara, varias filas de cristales de strass iban colocados sobre la prenda siguiendo la forma circular del cuello del top. De esta manera, Sonsoles daba con el modelo perfecto para aquellas mujeres amantes de las combinaciones sencillas que no quieren complicarse a la hora de decidir con qué complementos rematar sus estilismos. Gracias al falso accesorio, la presentadora se aseguró de llevar el estampado geométrico a su extremo más elegante. Y si bien imaginamos como toque final de la prenda una falda tubo para crear un look sofisticado, la periodista prefirió rebajarle unos cuantos puntos de formalidad con un pantalón negro y un cinturón con ojales plateados, que ponían el contrapunto roquero a la composición.