Lara Álvarez, más radiante que nunca con el look estrella del verano

Tras marcarse un 'Angelina' con su último look en la final de Supervivientes, Lara Álvarez puede disfrutar por fin de sus merecidas vacaciones. La presentadora, que a lo largo de estos meses de programa nos ha mostrado algunos de sus looks más impactantes, ha dado un giro completo a su armario en las últimas semanas. Y es que, si durante las diferentes galas rodadas en Honduras los bikinis y los arneses se convirtieron en los grandes protagonistas de sus looks, desde que aterrizara en España el pasado 26 de mayo, hemos visto cómo su estilo ha ido derivando hacia conjuntos más relajados. Precisamente, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Lara ha mostrado el que se va a convertir en el look más versátil del verano, apto tanto para la playa y la piscina como para quienes vayan a quedarse en la ciudad.

El conjunto en cuestión está protagonizado por una sola prenda a medio camino entre una camiseta y un minivestido con estampado de rayas horizontales, y el calzado estrella del verano: las sandalias planas de estilo flip flop. La pieza principal presenta un corte recto, cuello cerrado y manga corta, y parece estar confeccionada en un tejido de algodón. Aunque la presentadora no ha etiquetado la prenda, se trata de uno de esos básicos que puedes encontrar fácilmente en cualquiera de tus firmas favoritas, en diferentes colores y estampados. Tradicionalmente reservadas para la playa, la piscina e incluso como ropa de estar por casa, este verano ganan terreno en la calle, siguiendo esa búsqueda por la comodidad que este año se ha visto potenciada por los meses que hemos pasado en casa.

No es la primera vez que la presentadora recurre a este tipo de prendas, un básico de su armario como el que protagonizó su duelo de estilo con Pilar Rubio en clave roquera o la que escogió para despedirse de Honduras. Sin embargo, en esta ocasión se ha alejado de la estética playera, ganándose además los elogios de sus seguidores. "Más guapa imposible 😍😍😍", "Más bella?" o "Esque eres guapisimaa 😍😍😍😍", han sido algunos de los comentarios que han llenado su publicación, alabando tanto la prenda como su naturalidad y su belleza.

Siguiendo esta misma estética y con el estampado de rayas como el gran protagonista, Lara ha compartido otra imagen en la que aparece ataviada con un conjunto de shorts vaqueros y camiseta de manga corta, con gafas de sol una mochila como sustituta del bolso. Una instantánea con la que ha reafirmado lo que ya sospechábamos: este verano, los básicos se convierten en los reyes del armario.