Lara Álvarez se marca un 'Angelina' e impacta en la final de 'Supervivientes' La presentadora apostó por un look que dejó sin palabras a Jorge Javier Vázquez y que conseguía el mismo efecto de atrevimiento que logra con sus bikinis

Durante todas las semanas de emociones que se han vivido desde Honduras durante la evolución de Supervivientes, Lara Álvarez nos ha sorprendido con looks de lo más variados, pero que siempre tenían un bikini como pieza central. Hemos podido ver su imagen más cañera con harnés de cuero, su lado más salvaje con animal print o su versión galáctica con destellos metalizados. Ayer durante la final de este reality show, la presentadora asturiana cambió de registro, ya que la ocasión lo requería. Ya de vuelta a España, su cometido en la pasada noche fue crucial, ya que ella fue la encargada de acompañar a los supervivientes a la hora de dar el nombre del triunfador (primera vez que se realizaba de esta manera, debido a la cuarentena que están sometidos los concursantes a su vuelta a suelo nacional). Una señalada ocasión en la que se marcó un 'Angelina' con un vestido de supermodelo (combinado con el calzado estrella del verano, unas alpargatas de cuña), que se ganó los piropos del presentador de este espacio televisivo, Jorge Javier Vázquez.

Un vestido de supermodelo que recordaba a Angelina Jolie

"¡Esto más que Supervivientes debería ser Supermodelo!", exclamaba Jorge Javier Vázquez al ver a Lara Álvarez y haciendo alusión a aquel reality show que buscaba a la nueva estrella de la moda. "Al año que viene", comentaba irónicamente la asturiana. Y no era para menos tal y cómo era su estilismo, creado con ayuda de la estilista Mayte Mendez de Vigo, en el que llamaba especialmente la atención su vestido. Una creación de color negro que se acompaña de un cut out en la cintura que dejaba al desnudo parte de la silueta de la presentadora y una amplia abertura en la falda que dejaba al descubierto su pierna izquierda, un detalle que recordaba a la inolvidable imagen de Angelina Jolie en los Oscar 2012 donde impactó con su look de Versace.

Un vestido español presentado en Fashion Week Madrid

El vestido que Lara Álvarez lleva es una creación de la firma Malne, tras la que se encuentran Paloma Álvarez y Juanjo Mánez. En concreto, se trata de un diseño que forma parte de su colección de primavera/verano 2019 (inspirada en el etnicismo de las mujeres nómadas y en los complementos y estampados africanos), que fue mostrado por la supermodelo madrileña Lucía López sobre la pasarela en la 68ª edición de Fashion Week Madrid. De color negro, la asturiana está estupenda con esta propuesta con sello español realizada en pongé de seda. "¡Gracias por apostar por la moda española!", festejaban desde el perfil oficial de esta marca al descubrir esta elección.

Apuesta por las alpagatas, el complemento estrella del verano

Para acompañar la creación de pasarela de Malne, Lara Álvarez buscó adecuar su looks a la temporada con complementos que recuerdan al verano. Uno de estos son unas alpargatas, el calzado estrella de los meses más cálidos que es perfecto para combinar con un vestido. En concreto, se decanta por un diseño en color negro con tiras en el empeine y sujetas al tobillo. Se trata del modelo Tarida Black+Black de la firma Clooui (230 €), que se acompaña de cuña de yute natural teñido con 12 cm de altura y 3 cm de plataforma. Culmina su estilismo con unos pendientes de D'la Riva Complementos. Concretamente, lleva el diseño Capri, una apuesta con aro de 5,5 cm de diámetro con nácar turquesa (25 €).

Así se despidió Lara Álvarez de Honduras