La reina Letizia recupera el misterioso vestido de lunares que estrenó en enero

En los últimos meses, el armario de doña Letizia ha experimentado un ligero giro a través de sus looks. Acostumbrados a sorprendernos con todo tipo de propuestas, la Reina prefiere dejar que sea la elegancia, siempre discreta, el común denominador de sus estilismos en estos meses. Chaquetas de tweed, pantalones oscuros de pinzas... Una serie de prendas clásicas con las que está redescubriéndonos los básicos del armario para acertar cuando la cita es formal. Este martes, siguiendo esa línea, pero dejando salir también el amor por las tendencias, ha rescatado uno de sus vestidos más aplaudidos para el primer encuentro que ha tenido, junto al rey Felipe, en el Palacio de la Zarzuela, que volvía a abrir sus puertas. Para el encuentro con fundadores de start ups y emprendedores sociales, ha ido sobre seguro reciclando el diseño con el que triunfó hace unos meses al ser un modelo especialmente favorecedor.

VER GALERÍA

-Lee también: Doña Letizia estrena el vestido de lunares que faltaba en su colección

Como Kate Middleton o Máxima de Holanda han probado en varias ocasiones -en el caso de la duquesa de Cambridge, la última ha sido este mismo martes-, exprimir al máximo el armario repitiendo algunas prendas es una manera de sacarle todo el beneficio. Así como de tener la oportunidad de echarle imaginación luciéndolo de una manera distinta. Esto es precisamente lo que ha hecho doña Letizia. La Reina le ha dado un toque distinto a su misterioso vestido negro de lunares, un diseño que estrenó el pasado mes de enero, cuando recibió a la selección de balonmano masculina.

VER GALERÍA

No solo arrancó el año con uno de los looks que más nos han conquistado de su armario -el que se puede ver sobre estas líneas-, también dejó claras cuáles son claves que deberíamos tener presentes para dar con una prenda midi así de favorecedora y, ya de paso, que sea capaz de resistir el paso de las temporadas. Escote pico, cierre cruzado, cinturón ajustable mediante un nudo y falda evasé eran los detalles que estilizaban su silueta. La combinación bicolor del estampado polka dot era la que conseguía volver su look atemporal.

VER GALERÍA

Aunque, siendo un vestido que estrenó en invierno, su estrategia para poder llevarlo inaugurando el mes de junio fue la de modificar la elección de complementos que hizo en enero. Si aquel día apostó por combinar la prenda de lunares con unas botas de tacón fino de Steve Madden, el calzado cerrado ha quedado lejos de su armario primaveral por el momento. Para que el resultado final se adaptara a las suaves temperaturas, prefirió lucir unos stilettos destalonados, tipo sling back, a juego con el modelo.

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!