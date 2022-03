Máxima de Holanda, premio a la 'royal' más moderna con su estreno: el vestido 'escalón'

Con las agendas reales modificadas por la crisis del coronavirus, Máxima de Holanda es una de las reinas que más se ha implicado a la hora de aportar su granito de arena ¡incluso sin salir de casa! Si hace unos días celebraba su cumpleaños en plena cuarentena, compartiendo con sus seguidores la que es su receta argentina favorita, este martes ha acudido a uno de los centros de distribución de alimentos para supervisar el proceso y dar su apoyo al que está siendo uno de los sectores imbatibles estos últimos meses. Haciendo gala de su naturalidad, ha derrochado sonrisas en su visita consiguiendo impresionarnos, una vez más, con su elección de estilo. Y es que para la cita ha apostado por un vestido de flores mix & match que combinaba el que es el estampado por excelencia de la primavera en diferentes colores y tamaños a lo largo del diseño.

A lo largo de los años, el estampado floral ha encandilado a mujeres de la realeza de todos los países. Diana de Gales, la propia doña Sofía y, en la actualidad, Kate Middleton, la reina Letizia o Máxima son algunas de sus mejores embajadoras, quienes no dudan a la hora de recurrir al print más romántico del armario cada vez que quieren apostar por un look sofisticado. No es de extrañar, además de ser un motivo atemporal, consigue funcionar con todo tipo de complementos, por lo que es muy socorrido para las citas oficiales. En este caso, se trataba de un diseño todavía más especial al pertenecer a Rixo, firma que elabora este tipo de dibujos manualmente, lo que vuelve sus obras algo irrepetible dentro del armario.

Con mangas abullonadas, otra de las características más llamativas del modelo Billie -nombre que recibe según la web de la marca- eran los frunces de la falda al estilo escalonado. El largo midi -corte que apasiona a las royals-, fue el que escogió Máxima para su vestido que se encuentra todavía disponible (aunque en pocas tallas) por 335,95 €. Al dejar parte de la pierna a la vista, supone la oportunidad perfecta de completar el look con unos zapatos de impacto.

Sin embargo, ya que las flores del vestido llamaban la atención por sí solas, la reina de los holandeses prefirió no sobrecargar la mezcla y añadió unos tacones minimalistas. Su elección fueron unas sandalias negras de plexiglás con punta cuadrada y tiras de diferentes anchos que dejaban el talón al aire, un accesorio a la última que demuestra que no pierde de vista las tendencias.