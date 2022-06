Máxima de Holanda recicla el 'top' dorado con el que se superó hace 1 año

Ha sido Máxima de Holanda la royal que ha sorprendido en mayor medida a sus seguidores durante la cuarentena. Ya que ha tenido que celebrar su 49 cumpleaños en casa, ha aprovechado para compartir la que es una de sus recetas preferidas: los alfajores de dulce de leche de su Argentina natal. Con la bandeja llena de dulces entre las manos, ha conseguido que sus fans se sientan identificados al ser la repostería una de las actividades más practicadas durante la fase de aislamiento. Eso sí, el hecho de que haya dado a conocer cuál es su postre favorito no significa que no se haya encargado de presentarlo al más puro estilo palaciego. Y es que para la ocasión, la reina de los holandeses ha aprovechado para posar con un top de alto impacto con el que creó su look de fiesta. Se trataba de un diseño de Alta Costura que no ha pasado desapercibido a quienes tienen presente el vestidor de Máxima al tratarse de una creación que lució hace un año.

VER GALERÍA

-Lee también: Máxima de Holanda supera con éxito su último reto de estilo

No, Máxima de Holanda no ha descubierto uno de sus regalos estrenando el top por su cumpleaños, pero se trata de una pieza lo bastante impresionante como para hacer dudar a sus seguidores de si es o no una nueva adquisición. Tenemos que remontarnos en el tiempo casi 365 días -en concreto al pasado 29 de mayo de 2019-, la ocasión en la que llevó por primera vez el diseño en el Festival de Holanda en La Haya. Fue en la inauguración de la cita cultural (cuyo objetivo es el de proyectar a artistas de todo el mundo), que quiso apoyar, a su manera, al autor de su arquitectónico look que no pasó desapercibido.

VER GALERÍA

-Lee también: Alexia de Holanda se afianza como icono de estilo royal

Detrás de la pieza con corte asimétrico y detalle de volante al hombro cuya abertura -circular y metalizada-, llamaba la atención sobre el escote, se encuentra Claes Iversen. El diseñador de origen danés, cuya obra pertenece a su colección de Alta Costura 2019, está especializado en crear modelos de auténtica vanguardia que casi llegan a parecer esculturas dentro del vestidor. Sus futuristas creaciones se han colado en el vestidor de la royal, quien no duda en sumarse a todo tipo de tendencias atrevidas y hasta reciclarlas, un año después, sin que queden desfasadas. Si bien Máxima repitió los mismos pendientes, un juego de flecos de brillantes, como complemento, fue su peinado el que aportó el toque diferenciador al apostar por lucir su melena suelta y lisa.

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!