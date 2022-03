Un año más tarde, Máxima de Holanda recupera su vestido menos convencional

Es imposible no pensar en Máxima de Holanda cuando se trata de decidir quién es la royal que más disfruta jugando con la moda y las tendencias. Si por algo es conocida internacionalmente esta reina es por sus elecciones estilísticas, ya que no desperdicia oportunidad de sorprender con su ropa. Este jueves ha conseguido hacerlo de nuevo reciclando el que fue uno de sus vestidos más destacados de 2018. Para los Premios Erasmus, que tuvieron lugar en Ámsterdam, la reina de los holandeses demostró que Kate Middleton no es la única mujer de la realeza capaz de exprimir al máximo su vestidor. Y es que su look de Alta Costura fue el mismo diseño que escogió, hace un año, para la entrega de Premios de la Fundación Cultural Prince Bernhard.

El vestido es obra de Claes Iversen, quien puede presumir de estar escalando puestos en la lista de modistos de cabecera de la reina de los holandeses junto a Natan. El diseño salido de la colección Primavera/verano 2017, es de corte intermedio, manga francesa y largo a la altura de la rodilla. Tiene el azul como base protagonista, con un matiz más turquesa en el escote y los hombros, y un tono deep teal en el cuerpo y la falda. Sin embargo, lo más curioso de su colorida creación no era la tonalidad fría, sino los detalles que volvían la pieza exclusiva en una de las menos convencionales de su armario.

Además de minivolantes en amarillo, morado o rojo que, al situarse sobre el pecho, cintura y cadera, marcaban estratégicamente la silueta de la reina de los holandeses, el diseño incorpora tachuelas cuadradas rematando el acabado. También la parte de la falda se llevaba parte del protagonismo al estar dividida en secciones multicolores con finas plumas de avestruz teñidas en rosa y azul. Precisamente, ese complemento, conseguía que el look de Máxima ganara puntos de diversión y dinamismo. Como hace un año, el toque final lo pusieron unos stilettos rojos de Gianvito Rossi que hacían juego con los accesorios.

Para darle un aire novedoso al característico vestido del diseñador holandés, fácilmente reconocible por los colores y bordados, Máxima dejó que fuera el look de belleza elemento diferenciador. Si para la cita de este jueves llevó la melena suelta y lisa, un acabado muy minimalista que no sobrecargaba la obra, un año antes prefirió darle un toque más sofisticado y escogió un recogido relajado, tal y como se puede ver sobre estas líneas. Además, añadió unos pendientes XL, un accesorio que prefirió evitar para la entrega de los Premios Erasmus logrando que solo el diseño protagonizara el estilismo.

