Máxima de Holanda o el arte de convertir una capa en el mejor de los abrigos

Aunque en algunos lugares de España las máximas sigan rozando los 30ºC, el frío otoñal lleva semanas instalado en la mayor parte de Europa. En Amsterdam, por ejemplo, las temperaturas mínimas ya bailan alrededor de los 5ºC, lo cual ha obligado a sus habitantes a sacar los abrigos de invierno, también a su Reina. Máxima de Holanda acudía ayer a la entrega del premio Roma al centro de arte moderno y contemporáneo Stedelijk Museum con una prenda que últimamente está ganando peso en el armario de las royals, la capa. La llevaba como protagonista -junto a una de sus pamelas más impresionantes- de un estilismo que sus seguidores ya conocían, puesto que era prácticamente idéntico al que eligió para otra visita importante a un museo. Solo un detalle separa ambos looks, y tiene mucho que ver con la predilección de las mujeres de la Corona por marcar cintura. ¿Imaginas cuál es?

En representación de su país, Máxima de Holanda asistió ayer a la entrega de un prestigioso premio al museo Stedelijk de la ciudad de Amsterdam. Para esta memorable cita con el arte, la Reina de los holandeses eligió un total look camel, un tono poco habitual en sus estilismos, generalmente dominados por el colorido. A pesar de ello, no era esta la primera vez que Máxima se decantaba por este tono al completo, ni tampoco que lo hacía con esta combinación de capa larga de lana y vestido de encaje del diseñador Claes Iversen. En marzo de 2018, optó por el mismo look para uno de sus duelos de estilo más comentados que, casualmente también se dio en un museo, el Gemeentemuseum de La Haya (Países Bajos), donde acudió con Rania de Jordania.

Además de la ropa, en esa ocasión Máxima de Holanda también eligió unos accesorios similares a los de su último acto, que ha tenido lugar más de un año y medio después. Guantes de piel, clutch, salones de ante y la misma pamela, un diseño de Fabienne Delvigne, fueron los encargados de completar ambos looks, que sí tenían un detalle claramente diferenciador que podría haber condicionado el comportamiento de la Reina dentro de cada museo. Mientras en la primavera de 2018 Máxima cerró y ciñó la capa con un cinturón ancho, dando una nueva forma a la silueta holgada de la prenda al ajustarla al talle, esta semana prefería dejarla abierta. Con esta ausencia de cinturón quedaba a la vista su vestido de encaje, pero, además, le permitía quitarse la capa al entrar al edificio sin alterar su look, algo que por el contrario no podría haber hecho (y no hizo) en su visita a La Haya junto a Rania de Jordania. Una batalla que la comodidad ha ganado a los complementos.

