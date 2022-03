Meghan Markle recupera un vestido de su armario premamá en su look más sencillo La duquesa de Sussex recicla un diseño que llevó el pasado enero y prescinde de grandes joyas y accesorios

La creciente atención mediática que los duques de Sussex reciben día tras día ha llevado al matrimonio a tomar una sorprendente decisión: despejar durante seis semanas su agenda de actos oficiales. De momento, Meghan Markle todavía no ha comenzado esos días de descanso y esta misma tarde ha acudido a un acto celebrado en el Royal Albert Hall de Londres de mano de la ONG One Young World, con quien colabora desde hace años. Una ocasión en la que ha vuelto a demostrar que los vestidos de corte midi son una de sus prendas predilectas con un diseño que ya formaba parte de su vestidor y que lució durante su embarazo, apostando en aquel entonces por una llamativa combinación cromática con guiño a la Princesa de Gales.

El vestido, de manga larga y con cuello redondo, cuenta con una abertura lateral como único detalle. La propuesta no incorpora ningún otro elemento ornamental, logrando proporcionar una estética effortless al vestuario elegido por la Duquesa. Se trata de un modelo de Aritzia, una firma muy arraigada en el armario de modelos como Hailey Baldwin o Karlie Kloss y por la que Meghan Markle ha apostado en varias ocasiones. La prenda presenta un discreto corte por encima de la cintura, ciñéndose ligeramente en esta zona del cuerpo. Sin accesorios ni grandes joyas a la vista, la duquesa de Sussex ha culminado el look con unos sencillos salones de varios centímetros de altura en color azul violáceo y de efecto ante. Una apuesta relajada pero acorde al código de vestuario del acto. Una vez más, la Duquesa confirma su gusto, no solo por los diseños de corte midi, sino por las creaciones lisas, ya que rara vez se decanta por opciones estampadas.

Aunque en su última aparición pública, en la que recicló su vestido de compromiso, lució la melena peinada con una raya lateral, esta vez ha preferido volver a la raya central y las ondas abiertas, enmarcando su rostro de manera sutil con un flequillo que se alarga hasta debajo de la línea de la mandíbula. El maquillaje, como suele ser habitual en los actos a los que acude, es discreto y suave. Colorete en tonalidades melocotón, labios jugosos y pestañas tupidas es todo lo que necesita para potenciar la belleza natural.

Tal y como han anunciado en el perfil oficial de Instagram de los duques de Sussex, Meghan fue consejera para One Young World (OYW) en 2014 en Dublín y también en 2016 en Ottawa. "Esta tarde se une nuevamente a líderes y activistas mundiales para celebrar a los jóvenes de hoy mientras abordan algunos de los mayores problemas del mundo", explica el texto publicado en redes sociales. Y añade: "Más adelante esta semana, la Duquesa participará en una mesa redonda con varios de los jóvenes líderes de OYW para abordar el tema de la equidad de género en todo el mundo, y cómo podemos desempeñar cada uno nuestro papel con el fin de alcanzar la igualdad para todos".

