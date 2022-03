Un look con guiño a la reina Letizia, la elección de Isabel Torres para una cita histórica La mujer de Pablo Casado se ha decantado por un diseño rosa empolvado que resulta muy familiar

Una cita histórica que nadie ha querido perderse. El debut de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias, donde ha pronunciado su primer discurso y ha demostrado su dominio del inglés, ha sido la gran noticia del día. Entre los asistentes no han faltado familiares cercanos, como la Reina Sofía o su abuela materna Paloma Rocasolano, pero también personalidades destacadas del mundo de la política, entre los que se encontraba Alberto Ruiz-Gallardón y Pablo Casado, que ha acudido en compañía de su mujer Isabel Torres. Hace menos de una semana coincidían en Palacio con motivo del Día de la Hispanidad, siendo Isabel una de las invitadas más elegantes del encuentro con un sencillo vestido gris de corte midi. En esta ocasión, la psicóloga ha elegido una propuesta con una longitud muy similar y confeccionada a partir de líneas sencillas pero con un detalle que hace un guiño a uno de los últimos conjuntos de la Reina Letizia, el look de alto impacto que llevó anoche en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.

En ese concierto previo, la Reina sorprendió con un elegante y sofisticado conjunto de The 2nd Skin Co, apostando una vez más por la moda nacional y demostrando que se atreve con nuevas propuestas. Lo más llamativo del estilismo fue el top rosa cuarzo de escote palabra de honor y detalle de plumas decorando la parte superior de la pieza. Una elección poco habitual en su vestidor perfecta para acertar con un look de noche y desmarcarse de las combinaciones más previsibles. Con menos de 24 horas de diferencia, Isabel se ha sumado a la tendencia. En su caso, se ha decantado por un vestido de una tonalidad muy similar que, en lugar de dejar al descubierto hombros y brazos, cubre esta parte del cuerpo con una tela liviana casi transparente. La conexión de estilo con el vestuario de la Reina lo encontramos en las plumas que decoran la zona del pecho, muy similar al adorno que presentaba la creación de doña Letizia. El resto del diseño refleja unas líneas rectas que se ciñen sutilmente en la zona de la cintura, sin llegar a ser muy ajustado.

Para completar el look, Isabel ha recuperado los salones que llevó el pasado 12 de octubre. Un modelo en color gris con varios centímetros de altura y sin adornos superfluos. Siguiendo esta dualidad cromática rosa-gris, ha seleccionado un bolso de mano grisáceo con exterior trenzado que recuerda a uno de los complementos más queridos de las royals y que también forma parte del vestidor de la Reina: el bolso Knot de Bottega Veneta. Como suele ser habitual en sus apariciones públicas, Torres ha lucido su media melena suelta, peinada con raya en medio y ha apostado por un maquillaje que centra la atención en los labios, muy rosados y la mirada, con un smokey eye en negro.