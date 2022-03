La divertida revancha de Leonor al 'robar' un jersey de la infanta Sofía

El pasado sábado los Reyes y sus hijas fueron los protagonistas en uno de los actos institucionales más relevantes del año, el desfile militar celebrado en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional. En esta cita, la princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a derrochar complicidad no solo con sus gestos sino también a nivel de moda. Como es habitual, coordinaron sus estilismos, protagonizados por vestidos evasé confeccionados en tweed, mostrando su imagen más sofisticada. Por la tarde, después de la recepción en Palacio que presidieron el rey Felipe y doña Letizia, la Reina y las dos niñas disfrutaron de una tarde de chicas en el Teatro Real, donde vieron la última función de la obra de ballet Giselle en nuestro país, tal y como muestran las imágenes en exclusiva que puedes encontrar en la revista ¡HOLA! de esta semana. Para esta escapada, las tres se cambiaron de look apostando por opciones mucho más cómodas pero igualmente acertadas y de tendencia. No fue el estilismo cañero de la Reina el que acaparó todas las miradas, sino el de su primogénita, ya que le había 'robado' un jersey a su hermana.

Doña Letizia volvió a conquistar al combinar sus leggings negros de efecto piel con un top a tono que agregaba pequeños fruncidos en el cuello. Para resguardarse de las temperaturas otoñales de la capital y, de paso, añadir una nota de color, sumó una blazer en tono verde azulado, y, buscando la comodidad después de pasar toda la mañana de pie con altos tacones, se decantó por unas bailarinas de punta afilada. Por su parte, la infanta Sofía se decantó por una blusa blanca de inspiración bohemia con detalles de plumeti y bordados a contraste y, al igual que su madre, completó con zapato plano negro. El look más sencillo pero a la vez más significativo fue el de Leonor , puesto que ejecutó una divertida 'revancha' contra su hermana al tomar prestado una de las prendas de su armario.

Han sido varias las ocasiones en las que la Infanta le ha 'robado' ropa a la Princesa este verano, demostrando que en Palacio, como en cualquier familia, las hermanas también optimizan sus conjuntos con este sencillo pero eficaz truco. A finales de agosto, la hija menor de los Reyes acudía a ver a su abuelo, el rey Juan Carlos, al hospital, con una camisa de rebajas de Massimo Dutti que había llevado unas semanas antes la heredera al trono. Apenas unas semanas después, repetía estrategía al ir al ballet con un top de mangas farol que también pertenecía a Leonor, demostrando ser gran admiradora del estilo de su hermana. Sin embargo, este fin de semana las tornas han cambiado y ha sido la mayor de las dos quien ha buceado en el vestidor de Sofía para tomar prestado un jersey que llevó hace justo un año en una salida similar.

En octubre de 2018, la Reina y sus dos hijas asistieron a ver una obra en el teatro real, una imagen muy parecida a la de este sábado en la que igualmente escogieron conjuntos básicos y ultracómodos. Fue en aquella cita cuando vimos por primera vez este jersey de punto blanco, que cuenta con cuello redondeado, manga larga y silueta entallada y está decorado con bordados negros a contraste que generan un patrón geométrico vertical. En esa ocasión lo lucía Sofía, combinándolo con pantalones rectos, tal y como ha hecho su hermana. La principal diferencia entre ambos looks reside en el calzado, puesto que ella llevó sus inseparables bailarinas mientras que Leonor ha dado un toque más moderno al sumar deportivas clásicas blancas.

