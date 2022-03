'Un sueño en rosa' o 'Se ha superado', la prensa alaba el nuevo vestido de doña Letizia

Para el deleite de los seguidores de su vestidor, ayer doña Letizia sentó precedente apostando por una tendencia que, hasta ahora, se había reservado para un momento especial, la estética bailarina. Con un vestido de Felipe Varela, su diseñador de cabecera el 12 de octubre, la reina de España utilizó como punto de partida el ballet para crear un look sorprendente y romántico con el que hizo historia en su álbum de estilismos de la Fiesta Nacional. Por mucho que entusiasmara a sus fans del país, la combinación ha traspasado fronteras, llegando incluso a impactar a medios internacionales. La prensa extranjera ha sido clara al respecto, la prueba no solo está superada, sino que tiene la nota más alta. Y es que en materia de estilo no en vano es considerada como una de las mujeres de la realeza mejor vestidas, un título que revalidó con la prenda made in Spain de este sábado.

Son los medios británicos, conocidos por seguir de cerca los pasos de la realeza, quienes más favorablemente hablan de la reina de España. El Daily Express, diario de Reino Unido, alabó la elección. "Un vestido romántico para representar a España realizado por un diseñador español", dice el medio. El detalle que más le sorprendió fue que no recurriera a su joyero real sino a las piezas de bisutería prestadas por doña Sofía para el acto. Ya que afirman también que el plato fuerte del estilo de doña Letizia es precisamente su capacidad de combinar piezas básicas con joyas de impacto.

Por su parte, el Daily Mail -del mismo país-, afirmaba no solo que la Reina nunca decepcionaba cuando se trata de mostrar su elegante sentido del estilo en cualquier ocasión, sino que su diseño era la opción perfecta para cualquiera que buscara un look femenino. También quisieron hacer hincapié en la personalidad romántica de la prenda decorada, alabando el broche final con los complementos.

Más allá de Reino Unido, el más difícil de conquistar teniendo en cuenta sus estrictas normas en cuando a realeza y estilo se refiere, la revista alemana Bunte era todavía más categórica al respecto al definir la creación de Varela como un sueño en rosa. "Con este vestido se ha superado", llegaron a escribir como titular, sugiriendo que la primavera podría haber sido la fuente de inspiración del estilismo de la Reina y sus hijas al lucir looks en rosa y azul empolvado. Tampoco ha faltado el Huffington Post haciendo mención al estilismo, el elemento que, según el diario, fue lo que llamó la atención en el evento, junto a los modelos de sus pequeñas.

