Los pendientes de la reina Letizia, un 'préstamo' del joyero de doña Sofía

Que la reina Letizia ha roto con su propia tradición del Día de la Hispanidad apostando por un vestido pastel de estética ballet, no ha sido la única sorpresa de la jornada de celebraciones, aunque sí la más llamativa. Sin embargo, impactar estrenando una tendencia, no era el único as bajo la manga. Sus complementos también se convirtieron en protagonistas, ya que la mujer de Felipe VI es experta en aderezar cualquier look con detalles que le sumen puntos de estilo. La Fiesta Nacional no fue la excepción, y los encargados de ponerle el broche final a su estilismo fueron unos zapatos semiabiertos con detalles de plexiglás y un bolso de mano en rosa chicle, una tonalidad que contrastaba con el matiz empolvado de la prenda vaporosa. Fijándonos al detalle, otro accesorio remató la mezcla para el acto oficial, uno salido del joyero real de doña Sofía.

Los pendientes XL de doña Letizia eran de forma ovalada en plateado con una piedra en el centro en color rosa poco saturado, el mismo tono empolvado del vestido y los zapatos que escogió la reina de España para la fiesta. Una cita en la que, como la Familia Real se convierte en protagonista, no se puede dejar ni un solo detalle al azar, ni siquiera las joyas. El similar color del accesorio con la prenda evasé podría haber sido una de las razones por las que la madre de Felipe VI habría decidido prestarle los complementos a su nuera.

Pero, ¿cuándo fue la última vez que doña Sofía lució los pendientes rosados? Hay que remontarse en el tiempo, ya que fue el 11 de noviembre de hace más de una década. En 2008, durante la visita a Japón, los reyes eméritos -en aquel momento en el trono- acudieron al Instituto Cervantes de Tokio. Fue para aquella cita que lució un conjunto de dos piezas de falda y americana con collar de perlas y broche nacarado a juego, un look en rosa empolvado al que los pendientes pusieron el toque final. Aunque han pasado 11 años, teniendo en cuenta el retorno de los accesorios XL, a la reina Letizia no podría haberle venido mejor el préstamo de su suegra.

Aunque el detalle ha sido muy impactante, esta no es la primera vez que doña Sofía decide abrir su vestidor y hacerle llegar alguna pieza a la Reina. Por el 80 aniversario de Juan Carlos I, rescató un vestido que utilizó en el año 1984 para su nuera, gesto que, además de probar que hay buena relación entre ambas, revelaría, junto a los pendientes, otra novedad desconocida hasta ahora. Y es que por muy diferentes que sean, habrían encontrado una afición en común en la moda, ya que comparten pasión por ciertas tendencias, colores o, a la vista queda, complementos.