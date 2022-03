El 'efecto Letizia' llega a Londres: Kate estrena el pantalón 'culotte' que triunfa entre las reinas

Esta mañana Kate Middleton ha continuado con su agenda oficial en solitario acudiendo a visitar la sede de la organización Family Nurse Partnership en el municipio de Southwark, cuyo objetivo es ayudar a las madres jóvenes. Para esta cita benéfica, la duquesa de Cambridge ha querido dejar a un lado sus habituales vestidos florales en favor de un acertado conjunto que evoca a uno de los más mediáticos de doña Letizia, el que lucía durante su desencuentro con doña Sofía en la Misa de Pascua de 2018. Kate, que ha sucumbido en varias ocasiones a los pantalones culotte que triunfan en los palacios europeos, ha lucido hoy unos de este tipo, con cintura alta entallada y bajo cropped ligeramente acampanado en tono azul marino.

Este patrón resulta favorecedor para todo tipo de siluetas, por lo que no es extraño que no solo las expertas en moda sino también las damas reales se hayan sumado a esta tendencia. En lugar de optar por tops de estética marinera, con los que la Duquesa suele combinar esta prenda, esta vez ha preferido sumarle blusa de lunares, en concreto una pieza marino con topos blancos perteneciente a la firma francesa Equipment. Ha completado con salones a tono de tacón ancho y sus pendientes (muy) asequibles de Accesorize.



- Lee también: Lo que nadie comentó del look sorpresa de Kate Middleton, sus pendientes de menos de 2 euros

Curiosamente, este estilismo que se ha convertido en uno de los conjuntos más virales de la Reina, puesto que fue el que llevó durante su desencuentro con doña Sofía en la Catedral de Palma de Mallorca en febrero de 2018 y que recuperó justo un año después, dejando constancia de que aquello formaba parte del pasado. Tanto el estampado de la blusa como el corte y el color de los pantalones son prácticamente idénticos, la única diferencia reside en que los de doña Letizia contaba con botones metalizados a los lados aportando un toque más moderno. Incluso los salones que llevan ambas y el look de belleza son muy similares.

Pero las coincidencias no acaban ahí, y es que casi a la vez que Kate Middleton era fotografiada, Máxima de Holanda asistía a una cita oficial en Apeldoorn (Holanda) con una combinación muy similar. Aunque cambiaba los colores, puesto que ella se decantaba por el berenjena en lugar del marino, el resultado era muy parecido. Demostrando que es una de las royals más atrevidas a la hora de vestir, la reina de los Países Bajos elegía un pantalón de cuero, una complicada tendencia que ya llevó doña Letizia hace un par de años y que ambas defienden a la perfección.

Haz click para ver el documental de Kate Middleton, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!