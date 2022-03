Felipe de Marichalar y Mar Torres eligen moda asequible y 'made in Spain' para su vuelta a clase El hijo de la infanta Elena y su novia regresan a la universidad con prendas de menos de 13 euros como protagonistas de sus looks

Como unos veinteañeros más, Felipe de Marichalar y su novia, Mar Torres, regresaban este lunes a la universidad para iniciar el tercer curso de Business (Administración y Dirección de Empresas). Tras un verano estudiando juntos en Miami que confirmó la reconciliación después de romper en 2017, la pareja volvía a las clases de The College for International Studies (CIS) más unida que nunca. ¿La última prueba? Sus looks coordinados, dos estilismos muy sencillos y cómodos con zapatillas, pinceladas de tendencia -como el pantalón cargo de ella o los detalles deshilachados de él- y sendas prendas asequibles y made in Spain.

VER GALERÍA

Últimamente, el estilo de Mar Torres está siendo muy comentado. La joven de 21 años ha dado muestras de un interés especial por la moda, y este último look no hace sino confirmarlo porque la novia de Felipe de Marichalar ha elegido una de las prendas más buscadas de la temporada: el famosísimo body con cuello halter de Zara que todas las expertas -desde Rosie Huntington-Whiteley hasta Valentina Ferragni- llevan. Disponible en cuatro colores (rosa, verde, blanco y negro) por 12,95 euros, Mar ha elegido el último de ellos para un dúo cromático que nunca falla: negro con caqui. Sus pantalones cargo también son una de las grandes tendencias de este otoño, y la combinación con un top ceñido (o un body, en este caso), una de las más vistas en el Street Style. Como complementos, dos grandes básicos en negro: bolso con asa de cadena y zapatillas de Vans.

VER GALERÍA

También el hijo de la infanta Elena ha elegido unas sneakers negras para su primer día de curso como colofón a un look que guarda muchas otras similitudes con el de su chica. En primer lugar, también ha optado por unos pantalones verdes, aunque ha preferido un tono más suave. Pero si hay una prenda que llama la atención es su camiseta, un diseño de manga corta en azul marino rotulado con la frase "There are strangers here", "hay extraños aquí", que, igual que el body de ella, pertenece a una firma española, Springfield, y tiene un precio muy asequible: actualmente está rebajada de 15,99 euros a 7,99.