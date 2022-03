Fallece Andrés Sardá, el diseñador que revolucionó la lencería femenina

El mundo de la moda ha dicho adiós a uno de los grandes nombres de la industria en España. El diseñador Andrés Sardá, que revolucionó los estándares de su época con su particular visión de la lencería femenina, ha fallecido en Barcelona a los 90 años de edad.

Hijo de una familia estrechamente ligada a la industria textil, Andrés Sardá se incorporó a la empresa familiar tras finalizar sus estudios de ingeniería textil con la misión de hacer llegar sus productos al mercado americano, tarea que culminó cuando la mismísima Jackie Kennedy lució una de sus mantillas de encaje durante una visita al Vaticano. Ante la necesidad de renovarse en una industria en constante cambio, en los años 60 decidió crear su propia empresa de lencería, en la que aunaba diseño y comodidad y dejaba de lado la clásica visión estética y funcional de la ropa interior femenina. Una perspectiva innovadora que le llevó a traspasar fronteras y alcanzar el reconocimiento mundial, con premios como el Creador del año del Salon de la Lingerie de París o el Premio Nacional de la Moda, que le otorgó Doña Letizia.

La innovación ha sido siempre el eje central de la firma. Durante sus primeros años, el diseñador investigó nuevos tejidos como la fibra de elastano con el objetivo de crear prendas delicadas y favorecedoras, con colores que dejaban de lado los clásicos tonos oscuros que llenaban los cajones de las mujeres de la época. Tras ampliar su campo de trabajo a la moda de baño y las prendas de estar por casa, hace solo un año la firma se apuntó a la tendencia see now, buy now, una nueva dinámica de compraventa que se centra en poner las prendas a disposición del consumidor inmediatamente después de su presentación sobre la pasarela. Nuria Sardá, hija del diseñador y directora creativa de la firma desde 1998, explicaba a principios de año a ¡Hola! que: "Las imágenes salen hoy mismo, en directo, y la gente las ve. Lo bonito es que vayan al escaparate y ve esa prenda. Si no, cuando llega a las tiendas, como ya lo han visto tanto, parece viejo".

En su desfile para la colección primavera-verano 2019/2020 la marca alcanzó otro hito en su historia al contar entre su casting con una modelo transgénero, Valentina Sampaio, que fue posteriormente fichada por la firma de lencería Victoria's Secret. Hoy, la moda española dice adiós a uno de sus grandes nombres, Andrés Sardá, que deja tras de sí un legado único que su hija se encargará de continuar, manteniendo siempre vivo el espíritu y la esencia de su padre.