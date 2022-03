Valentina Sampaio, la próxima modelo que hará historia en Victoria's Secret

Victoria's Secret parece estar decidida a que 2019 no sea como ningún año anterior. La firma de lencería anunciaba el pasado mes de mayo que, por primera vez desde 1995, este año no emitiría en televisión su mediático desfile. Una noticia que no terminaba de entenderse entre la audiencia hasta que, hace apenas una semana, la modelo Shanina Shayk confirmó la decisión de la marca. Hoy, la firma de lencería vuelve a ser noticia tras anunciar su último fichaje: Valentina Sampaio, la primera modelo transgénero que trabajará para Victoria's Secret y que sin duda se unirá al listado de las modelos más icónicas que marcaron un antes y un después dentro de la casa.

VER GALERÍA

La modelo ha dado la gran noticia a través de sus redes sociales y ha causado un gran revuelo entre sus seguidores. Valentina, que se ha mostrado muy orgullosa de contribuir a la representación de la diversidad y el colectivo trans en una marca con tanto impacto social, ha acompañado su publicación con la frase "Never stop dreaming gente" ("Nunca dejéis de soñar gente"). Hasta el momento, la única noticia (no confirmada aún por la firma) es que la modelo, que el año pasado fue fotografiada acudiendo a los castings para el desfile de Victoria's Secret, colaborará con la firma estadounidense en la nueva campaña de su colección PINK, la línea de lencería enfocada a sus clientas más jóvenes.

VER GALERÍA

No es el primer hito que consigue Valentina, que ya ha sido portada de importantes revistas de moda de todo el mundo y ha desfilado para firmas internacionales. La modelo de origen brasileño estuvo presente también en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde desfiló para varias firmas españolas entre las que se encontraban Andrés Sardá, The 2nd Skin & Co y Miguel Marinero. Valentina se une así a un listado de fichajes con el que Victoria's Secret busca renovar su imagen y convertirse en una firma mucho más inclusiva. Desde la contratación de la activista Leomie Anderson, que participa activamente en varias causas por el empoderamiento de la mujer, a Alexina Graham, la primera pelirroja de la historia en formar parte de su tándem de modelos, o la incorporación de Bárbara Palvin, que ha tenido que hacer frente a los peores comentarios contra su talla durante su trayectoria profesional como modelo.

VER GALERÍA

Desde que el año pasado Victoria's Secret sufriera un boicot por parte de la modelo Robyn Lawley y su campaña #WeAreAllAngels (todas somos ángeles) y tras las constantes críticas que ha recibido en los últimos años por el canon de belleza que impone, la marca de lencería ha querido promover un cambio de imagen. De ahí que haya abierto su espectro de modelos hacia perfiles más inclusivos. En cualquier caso, la contratación de Valentina Sampaio supondrá un hito histórico tanto para la firma como para la modelo y la industria de la moda en su conjunto.