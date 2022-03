¡El fin de una era! Shanina Shaik confirma que este año no habrá desfile de Victoria's Secret

El pasado mayo, Victoria's Secret confirmó que, por primera vez en 18 años, su desfile no sería emitido por la televisión en 2019, una impactante novedad que desató numerosos comentarios sobre la situación que atravesaba la firma. Sin embargo, unas semanas antes la icónica casa de lencería había fichado a 5 nuevos ángeles -Barbara Palvin, Alexina Graham, Leomie Anderson y Grace Elizabeth-, por lo que hubo quien pensó que el espectáculo continuaría y quizás sería retransmitido a través de nuevas plataformas, algo que ahora sabemos que no va a ocurrir. La modelo Shanina Shaik, que lleva trabajando para la empresa desde 2011, ha anunciado recientemente que se ha cancelado el desfile este año.

VER GALERÍA

Los rumores sobre esta anulación eran constantes desde hace meses, y, a pesar de que desde la firma no se han pronunciado, la australiana no ha dudado en dar la noticia en una reciente entrevista con el diario inglés The Daily Telegraph. "Desgraciadamente el Victoria's Secret Show no va a celebrarse este año" confesaba "Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy 'entrenando como un ángel' ". Shanina ha desfilado en 5 ocasiones para la firma, incluyendo en el que ahora sabemos que, de momento, será el último desfile al uso de la casa. Sin embargo, el relanzamiento de su colección de baño y el fichaje de nuevos ángeles para sustituir, entre otras, a la veterana Adriana Lima, hace presagiar que Victoria's Secret guarda un as bajo la manga.

VER GALERÍA

Se acabaron los desfiles tal y como los conocíamos hasta ahora, pero es probable que se ideen otras maneras de promocionar sus diseños, algo que también cree la top. "Estoy segura de que están intentado trabajar en la imagen que quieren dar y en nuevas formas de continuar con el desfile porque es el mejor show del mundo" añadía en la entrevista. Parece evidente que este cambio de estrategia se debe a la caída de la audiencia en televisión y la pérdida de interés de la gente. El año pasado, el desfile tuvo el ratio de audiencia más bajo desde 1995 con poco más de 3 millones de espectadores, un pinchazo absoluto en comparación con los 5 de 2017 o los más de 10 que lo veían en sus mejores tiempos.

VER GALERÍA

Además, en 2018 Victoria's Secret sufrió un boicot por parte de varias modelos que reclamaban que se mostrara mayor variedad de tallas, entre ellas Robyn Lawley, que lanzó la campaña #WeAreAllAngels animando a sus seguidoras a compartir fotografías de sí mismas sin retocar el día en el que se emitía el desfile. Dejando al lado los motivos por los que podría haberse tomado esta decisión, lo que está claro es que es un hecho histórico, puesto que, desde que tuvo lugar el primer desfile en 1995, únicamente se había cancelado una vez y fue por motivos externos a la empresa (la controversia generada por el error de vestuario en la actuación de Janet Jackson en la Super Bowl de aquel año).