La hija de Serena Williams, estrella del desfile de su madre La tenista cerró el debut de su firma S by Serena en New York Fashion Week con la mejor compañía

En el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, Serena Williams ha presentado la propuesta para la temporada Primavera-verano 2019/2020 de su firma de moda S by Serena. Un debut sobre la pasarela que llega solo tres días después de disputar el US Open Femenino, al que Meghan Markle asisitió como público para apoyar a su amiga. La tenista presentó una colección que giraba en torno a la inclusión y la diversidad, con prendas que abarcaban un amplio abanico de tallajes y un casting de modelos de diversas etnias, tallas y culturas. También el front row fue muy variado: Serena Williams consiguió reunir en el front row a personajes de la talla de Kim Kardashian o Anna Wintour. Sin embargo, hubo otra invitada inesperada que consiguió eclipsar al resto de los asistentes y se convirtió en la gran protagonista del desfile: su hija, Alexis Olympia.

Siguiendo la estela de diseñadores como Tommy Hilfiger y la dinámica see now, buy now, determinadas prendas de la nueva colección de S by Serena podían adquirise a través de la plataforma Style360 durante las 48 horas posteriores. La moda es, aparte del tenis, otra de las pasiones de Serena, y este desfile supone un momento muy especial en el que quiso que su hija estuviera presente. Por ello, y siguiendo el ejemplo de modelos como Coco Rocha, que recientemente cerró su primer desfile junto a su hija Ioni en Nueva York, tras la finalización del show Serena Williams subió a la pasarela acompañada de su hija para saludar a los asistentes.

La pequeña, que cumplió dos años el pasado 1 de septiembre, se aferraba a los brazos de su madre mientras la tenista saludaba al público, poniendo el broche final al desfile con una imagen de lo más enternecedora. Alexis, ataviada con unos pantalones cortos en color gris, una camiseta negra de manga corta y deportivas multicolor, lucía un estilismo coordinado con el de su madre, que escogió una minifalda asimétrica con estampado de serpiente en tonos grises y un top negro de estilo camisero con tejido de encaje semitransparente.

Desde muy pequeña, Alexis Olimpya ha asistido a los partidos de tenis que ha disputado su madre, transmitiéndole todo su apoyo desde el público. Sin embargo, en todas las competiciones a las que ha acudido, la pequeña estaba acompañada de su padre, el empresario estadounidense y marido de la tenista, Alexis Ohanian. En esta ocasión, sin embargo, Serena Williams ha podido disfrutar por completo de la compañía de su hija, con la que grabó varios vídeos promociondo el desfile, posando junto a ella como una madre muy orgullosa.