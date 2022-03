La conexión de estilo de Susanna Griso y Sandra Gago con el vestido que más estiliza

El verano comenzó de la peor manera para Susanna Griso después de tener que abandonar en directo Espejo Público tras enterarse de la repentina muerte de su hermana. Poco a poco la presentadora recupera la normalidad y durante sus vacaciones ha desconectado en la montaña y se ha dejado ver por las calles de Jerez, tal y como se puede apreciar en algunas de las publicaciones que ha compartido en las redes sociales. En una de sus últimas instantáneas aparece en una calle estrecha de paredes blancas y rodeada de árboles de copas frondosas que proyectan una agradable sombra. "¿Puede haber una calle más bonita que esta?", escribe la catalana junto a la imagen. El look escogido por la periodista también llama la atención: se trata de un maxivestido azul marino con estampado de lunares que quizá te resulte familiar.

El diseño, que cuenta con un favorecedor escote halter que destaca la zona de los hombros, es muy similar a uno de los estilismos más comentados de la modelo Sandra Gago, protagonista del último número de FASHION. En concreto, al vestido que llevó en la boda de Víctor López, hermano de su futuro marido Feliciano López. Si bien la periodista no ha desvelado a qué firma pertenece su propuesta, podría tratarse de la misma creación que llevó la maniquí, firmada por Carolina Herrera. La prenda tiene una lazada en la cintura que ayuda a estilizar la figura y dotarle de un aire esbelto, algo que también se consigue con el tipo de escote sutil que integra la propuesta. Susanna ha escogido este diseño para asistir al festival de música y gastronomía Tío Pepe, celebrado en Jerez y donde han actuado artista como Marta Sánchez, Carlos Baute o Pastora Soler. Con el cabello semirecogido, la presentadora ha completado el look con un sencillo y cómodo bolso de asa cruzada. La publicación supera los 3.000 me gusta y acumula casi un centenar de comentarios. "Me encanta. Preciosa foto y tú guapísima", "¡Qué guapa y elegante!" o "Un vestido muy favorecedor" son algunos de los mensajes que han escrito sus seguidores.

Una inesperada conexión de estilo, ya que Susanna y Sandra tienen dos formas de vestir muy diferenciadas. Si bien en ambos casos destacadan los conjuntos effortless y sencillos, construidos con prendas atemporales, Sandra se atreve de vez en cuando con propuestas de tendencia y la presentadora suele apostar por lo seguro (con alguna que otra excepción más arriesgada), siendo los vestidos largos y de corte midi una de sus prendas predilectas.