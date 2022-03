Las cuatro estaciones 'animal print' de Georgina Rodríguez

Convertirse en un referente en la industria de la moda no es algo que suceda de la noche a la mañana, como bien ha podido comprobar Georgina Rodríguez. El punto de inflexión lo marcó su mudanza a Turín, cuando, tras varias apariciones en eventos de altura -imposible olvidar su paso por el Festival de Venecia-, su estilo ha empezado a reconocerse internacionalmente al ir en paralelo con las tendencias. Quien es conocida como la Kardashian española ha hecho de las prendas ajustadas y el color negro, la tonalidad que más se repite en su armario, las dos señas identificativas de su gusto personal. Por ello, cuando se sale de la sombra más oscura de la paleta, el impacto está asegurado. Y aunque no es especialmente partidaria de los estampados, hay uno que en ocasiones elige: el animal print.

El que es uno de los prints favoritos de Kim Kardashian no tienen tanta cabida en el armario de la modelo. De hecho, se convierte casi en una ocasión excepcional dentro de cada temporada. Aunque eso no quita que su presencia en el armario sea casi obligada. Los motivos dibujados inspirados en el pelaje animal funcionan no solo en todo tipo de contextos, como la propia Georgina demuestra, sino también en cualquier época del año. Adaptarlo a cada estación es algo que, siguiendo los trucos de la jacense, podemos imitar de manera sencilla.

Rayas de cebra en verano

Este miércoles, la modelo compartía en sus redes sociales su última adquisición de este verano, un vestido con estampado de cebra que es perfecto para quienes se hayan cansado del largo reinado del leopardo. Además de ser un estreno muy asequible, la prenda es de Fashion Nova, está rebajada a 15,40 euros. De tirantes espagueti, el diseño se ajusta a la perfección a las curvas de Georgina probando que hasta las figuras más curvilíneas salen favorecidas con este tipo de animal print bicolor.

Manchas de jirafa en primavera

Hace unos meses, Georgina impactaba con un mono de Roberto Cavalli recostada sobre la barandilla de una escalera. La prenda no pasó desapercibida, ya que se trata de otra de las exclusivas piezas del armario de la modelo. A raíz del cambio de ciudad de residencia, las marcas italianas han pasado de ser algo excepcional a dar forma a su fondo de armario. Firmas que ya le gustaban pero que ahora le han servido para ganarse a sus fans más exigentes.

Motas de leopardo en invierno

Durante su visita a Portugal el pasado diciembre, Georgina apostó por su color de referencia, el negro, creando una mezcla entre blazer con cinturón y pantalones ajustados, añadiendo unas botas mosqueteras por encima de la rodilla. El toque más salvaje de su combinación lo puso precisamente el calzado, ya que eran unas over-the-knee con fondo blanco y amarillo y manchas en negro que se convertían en el centro de todas las miradas.

Guepardo en otoño

A diferencia del leopardo, que incluye tonos más claros, los estampados inspirados en el pelaje del guepardo se centran en el bicolor marrón y negro, los mismos tonos que tiñeron el vestido de manga larga que lució Georgina en septiembre del año pasado durante su escapada a Saint-Tropez. El diseño, de largo midi y cuello alto, era obra de Versace y la modelo lo combinó con unas sandalias plateadas de Giuseppe Zanotti, una de sus casas zapateras preferidas.

