La llamativa fascinación de la princesa Amalia por el estilo de Meghan y doña Letizia

Aunque solo tiene 16 años y sus padres intentan que pueda disfrutar de una vida normal, la hija mayor de Guillermo y Máxima de Holanda está ganando cada vez más protagonismo entre los medios. La princesa Amalia forma parte del club de las futuras reinas de Europa y, como tal, sus estilismos se analizarán al milímetro. Sin embargo, la hija de Máxima de Holanda se encuentra todavía en esa fase de descubrimiento de su estilo personal y, para ello, busca inspiración en el resto de mujeres de la realeza. El pasado 27 de abril, durante la celebración por el cumpleaños de su padre, el rey Guillermo, Amalia de Holanda lució un vestido midi entallado a la cintura que dejaba patentes las similitudes con el estilo de Meghan Markle y en su úlima aparición pública, la princesa Amalia ha escogido un look que vuelve a beber del estilo de la duquesa de Sussex y la reina Letizia.

La Familia Real Holandesa ha realizado este fin de semana su tradicional posado real, con una sesión de fotos en los jardines de su residencia de Huis ten Bosch. Para la ocasión, la princesa Amalia ha escogido un vestido de largura midi sin mangas, con escote en pico, cintura marcada y ligeras transparencias en el escote y la cintura, firmado por Sandro París, que ha combinado con unas sandalias color nude de tacón medio atadas al tobillo, de Gianvito Rossi. Un vestido que recuerda irremediablemente al estilo de la reina Letizia, que cada vez confía más en la firma francesa. El pasado mes de junio, durante la V eidición de los Premios Discapnet, la Reina quiso dar la bienvenida al verano con un vestido midi de manga larga con estampado paisley de Sandro, que también había lucido anteriormente Victoria de Suecia. Tanto la Reina como Amalia de Holanda siguen ampliando su colección de vestidos midi a través de la firma francesa.

Las transparencias en el escote y la cintura del vestido de la princesa Amalia, son detalles que nos recuerdan irremediablemente a Meghan Markle. La duquesa de Sussex presume de un estilo más atrevido que otras mujeres de la realeza y rompe constantemente reglas de estilo no escritas. El pasado 15 de julio, acudió al estreno de El rey león con un vestido negro de estilo New look, con falda amplia y cintura marcada, el mismo corte que el vestido de Amalia de Holanda, que incluía transparencias en el escote y las mangas. Un detalle que daba un toque sensual y atrevido al estilismo y que parece gustar a la futura soberana.

La similitud entre el diseño escogido por la princesa Amalia y los vestidos predilectos de la reina Letizia y Meghan Markle constatan que la hija mayor de los reyes de Holanda busca inspiración en otras casas reales europeas. Pero no solo toma detalles y trucos de Meghan Markle y doña Letizia. Los estilismos de la más mayor de las hijas de Máxima de Holanda están llenos de referencias que toma de otras mujeres de la realeza como Mary de Dinamarca, Sofía de Suecia o, como era de esperar, su madre, de la que ha heredado el gusto por los zapatos de Gianvito Rossi. Un proceso de asimilación que le ayudará a definir un estilo tan únido y personal como el de Máxima de Holanda.