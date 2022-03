Ivanka Trump, la eterna rival cuando sus trajes son de 'tweed'

Aunque no tiene título real, Ivanka Trump no duda en seguir los pasos de las royals más importantes del continente europeo para mantener su imagen en lo más alto, tanto dentro como y fuera de las fronteras de su país. Ya sea gracias a sus apariciones en público, en las que ejerce de asesora de la Casa Blanca o a través de sus cuidados looks, la popular hija de Donald Trump ha logrado posicionarse como una de las mujeres más influyentes del momento. Un éxito en el que nombres como los de Kate Middleton, Máxima de Holanda o la reina Letizia han tenido cierta influencia en sus elecciones de moda.

Si hace unos días, Ivanka asistía a una importante cena en el Palacio de Buckingham junto a los miembros más destacados de la realeza británica, esta semana, la asesorara de la Casa Blanca acudía a una cita más informal en Charlotte, donde ha visitado el Siemens Energy Hub con el Secretario de Comercio Wilbur Ross. Para su cita tecnológica, la hija de Donald Trump ha elegido un look elegante y sofisticado: un traje de chaqueta y falda de tweed con cuadros blancos y negros. El conjunto de estética afrancesada, tanto por la tela, como por el estampado minimalista, lo ha combinado con sus stilettos tricolores en blanco, negro y marrón, de Burberry. Este mismo calzado lo usó también el pasado 4 de junio, durante su viaje a la capital británica.

Una propuesta que también doña Letizia eligió en octubre de 2017 durante la entrega de los Premios Rey Jaime I en Valencia, una cita a la que acudió con un vestido blanco de tweed de Felipe Varela al que añadió un cinturón plata, a jugo con sus stilettos. Una predilección por combinar este tejido vinculado con la moda parisina desde hace más de un siglo y este complemento que la soberana española comparte con la duquesa de Cambdrige. ¿Prueba de ello? El viaje oficial de los duques británicos hicieron a París en marzo de 2017; una visita donde la esposa del príncipe Guillermo eligió un elegante vestido de Chanel negro y rojo que coronó con un cinturón oscuro.