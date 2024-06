Mary de Dinamarca recicla un vestido liso con cinturón joya y pamela de fibras naturales

Las últimas semanas han estado repletas de celebraciones para Mary y Federico de Dinamarca, quienes celebraban el 14 de mayo su 20 aniversario de boda, y doce días después, el 56 cumpleaños del monarca. En esta ocasión no se trataba de una fiesta personal, sino de una conmemoración de Estado: el 175 aniversario de la constitución danesa, que este miércoles reunía en el palacio de Christiansborg en Copenhague y en la iglesia de Holmen de la misma ciudad, a los reyes y miembros destacados de la familia real, como las princesas Margarita y Benedicta. Una ocasión para la que la reina consorte ha vuelto a hacer alarde del colorido estilo que caracteriza a veces sus elecciones, con un vestido en rosa coral que armonizaba con accesorios de lo más acertados.

La aristócrata apostaba por un diseño de corte midi y manga larga abullonada ajustada al puño. Una pieza de cuello redondo confeccionada en crepé, obra del diseñador singapurense Andrew Gn. Un vestido liso que originalmente presenta un cinturón adornado con piedras azules, verdes y rojas, pero que Mary de Dinamarca decidía sustituir por otro más fino y en el mismo tono, adornado con una pieza de joyería dorada.

No era el único elemento con el que la royal lograba transformar su conjunto, pues en esta ocasión precisamente los accesorios han jugado un papel fundamental. No pasaba desapercibida tampoco la pamela de ala redondeada con la que completaba el look, un tocado confeccionado en rafia con un gran lazo, obra de la modista danesa Susanne Juul. A juego, un bolso de mano rígido que la veíamos sostener en la mano junto con unos guantes de piel.

Como suelen hacer otras royals europeas cuando se trata de combinar coloridas elecciones, Mary recurría a los zapatos en nude que tan a menudo hemos visto en el armario de la reina Letizia o de Kate Middleton. Y es que este tono neutro hace que conjuntarlos sea especialmente sencillo. Sus salones, de tacón fino y alto, eran un modelo de Prada.

Un vestido que ya ha llevado en otras ocasiones

Parece que Mary de Dinamarca ha encotrado en este diseño de Andrew Gn una apuesta de lo más favorecedora, pues no es la primera vez que lo lleva en un acto público. De hecho, la vimos con él en 2022 durante la confirmación de la princesa Isabella, y un año después, volvió a lucirlo en la recepción previa en el palacio de Buckingham de Londres, con motivo de la coronación del rey Carlos III. En ambas ocasiones optó por mantener el cinturón original del vestido.

