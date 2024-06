Máxima de Países Bajos y su último look de aires minimalistas: vestido de hilo, pamela XL y ‘stilettos’ La Reina vuelve a sumarse a la monocromía, el infalible gesto de estilo para amantes de la moda atemporal

Máxima de Países Bajos se perfila, en cada uno de los actos oficiales que cumple según su agenda, como la fuente de inspiración perfecta para las invitadas de temporada gracias a las elecciones de indumentaria con las que no deja de deleitar. En la jornada de ayer, la Reina acudió a la Cumbre Internacional FBN NxG, celebrada en La Haya. Un encuentro con motivo de la unión de FBN Family Businesses Netherlands y The Family Business Network International para dar la bienvenida a las Nuevas Generaciones (NxG) de todo el mundo en el que, como es habitual, deslumbró con un sofisticado look, esta vez, monocromático.

Para la ocasión, la reina Máxima abanderó las tonalidades neutras como fórmula inequívoca para deslumbrar independientemente del acto. Lo hizo sucumbiendo ante su firma predilecta, Natan Couture, de la que abrazó un vestido ceñido a la altura de las rodillas. Un diseño de cuello a la caja, con mangas largas y forro interior que sobresale por el bajo del mismo. El detalle destacado del estilismo es, sin lugar a dudas, el corte que se observa en la zona de la cintura, elemento que ayuda a estilizar la figura al máximo.

Una opción extremadamente elegante con motivo de hilo impreso que no dudó en combinar con complementos a tono. En primer lugar, sumó unos stilettos en piel nude pertenecientes a Gianvito Rossi, calzado idóneo para añadir dosis de formalidad a la ecuación. Y en segundo lugar, un clutch en tono arena, artículo que se encuentra bajo la confección de la diseñadora y aristócrata Sophie Habsburg.

Para culminar la propuesta, se decantó por una pamela de grandes dimensiones de Maison Fabienne Delvigne. Máxima de Países Bajos es toda una experta en rematar sus conjuntos con accesorios de lo más exquisitos y la de ayer es una prueba más de ello. Hablando de joyería, fueron foco de atención los pendientes de diamantes de botón.