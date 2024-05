Las zapatillas favoritas de David Bisbal serán aliadas infalibles para todos tus looks de primavera Porque para el artista (y para nosotras) la comodidad no está reñida con ir a la moda

De las más clásicas en color blanco hasta los modelos más técnicos y llamativos, las zapatillas deportivas continúan ocupando un hueco especial en nuestro zapatero temporada tras temporada. Y es que si una cosa nos deja clara el street style es que las zapatillas son, sin lugar a dudas, el centro de todos los estilismos para las que más saben de moda. Es el calzado favorito de modelos como Bella Hadid y Kendall Jenner, Hailey Bieber recurre a las sneakers para añadir un toque cool a cada uno de sus estilismos del día a día, y Katie Holmes apuesta por este calzado para pasear por las calles de Nueva York. Y, la verdad, no es de extrañar dada la gran versatilidad que ofrecen y su capacidad para aportar un aire moderno a cualquier look. Eso sin mencionar la comodidad que ofrecen sin renunciar al estilo.

Como cada temporada, existen modelos que se convierten en los más deseados y sobresalen por encima del resto, y esta primavera/verano, son las zapatillas Skechers las que no se nos pueden quitar de la cabeza. Pero no somos las únicas, porque estas deportivas ya se han convertido en las favoritas de David Bisbal para lidiar con su apretadísima agenda tanto cuando está de gira como en el día a día. El artista almeriense ha confesado que, para él, la comodidad es clave a la hora de crear un look, y por eso la mayor parte de sus estilismos empiezan a construirse por los pies. “Para alguien como yo, que siempre está en movimiento, desde el estudio hasta el siguiente concierto, y pasa tanto tiempo de pie, la comodidad es esencial. Y Skechers cumple con estilo”, explica David Bisbal, que lanzó su octavo álbum de estudio, Me Siento Vivo, en septiembre de 2023.

Y a nosotras, ¿por qué nos gustan? Los motivos son obvios: son atemporales, fáciles de combinar, cuentan con la tecnología de confort Skechers –lo que significa que te resultarán súper cómodas, gracias también a su suela flexible con cámara de aire visible y una plantilla Skechers Air Cooled Memory Foam®–, se adaptan a cualquier estilo de look y, además, las puedes encontrar en todos los tonos en tendencia de la temporada.

La fórmula mágica infalible: vaqueros + camiseta + zapatillas

Los grandes básicos resisten el paso del tiempo. ¿El look más duradero de todos? Unos vaqueros, una camiseta y unas deportivas, tres elementos clave en cualquier armario de tiempo libre. Conocido como el estilo de las modelos off duty, casi todas las tops y celebrities, independientemente de su estilo personal, han sido fotografiadas en algún momento con esta sencilla pero infalible combinación que, esta primavera/verano, apuesta por los modelos de Skechers como acierto seguro. Reconocidas por el uso de tecnologías y materiales innovadores, modelos como como la Skechers Hands Free Slip-ins™, la Skechers Arch Fit™, la Skechers Massage Fit™, la Skechers Max Cushioning®, la Skechers Hyper Burst®, la Skechers Air-Cooled Memory Foam®, la Skechers Relaxed Fit® y la Skechers Stretch Fit® se erigen como aliadas de esta fórmula estilística que siempre funciona y que, además, también es el outfit de confianza de David Bisbal.

Por este motivo, en su armario no puede faltar unos vaqueros pitillo, camisetas, sudaderas y un buen par de zapatillas, incluyendo las Skechers Hands Free Slip-ins®, el calzado con la tecnología Skechers Arch Fit® y la elegante gama de zapatillas de moda Skechers UNO.

Sin embargo, que estemos ante las zapatillas que mejor combinan con todos tus vaqueros y camisetas, no significa que no podamos coordinarlas con looks más formales: faldas de satén, vestidos midi o trajes de inspiración sastre son aliadas imbatibles para crear estilismos trendy y súper favorecedores de cara al verano. Ahora solo tienes que decidir qué modelo es tu favorito y visitar skechers.es o alguna de las tiendas Skechers, así como grandes almacenes y zapaterías de todo el mundo para hacerte con él.