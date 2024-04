Daniel Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer: la historia que nos confirma que ser UNO lo es todo

Loading the player...

Ser uno mismo es uno de los consejos más célebres que nos pueden dar, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, ¿realmente lo cumplimos? Centrarnos en nuestros sueños, mantener intacta la fidelidad a nuestros valores, no temerle al juicio ajeno o aceptarnos —tanto en lo bueno como en lo malo—, son algunos de los gestos que indican que abrazamos nuestra esencia. Sin embargo, el camino hasta llegar a reconocer que estamos orgullosos de quien somos y sentirnos más libres, naturales y auténticos, no siempre es sencillo.

De lo que no cabe duda es que esa presión constante por encajar en la sociedad y agradar a todo el mundo quedan en el olvido. Ahora, es momento de confiar en nuestro instinto. Es aquí cuando buscamos personas que nos inspiren, o amuletos —como una buena joya— que nos acompañen para dar la bienvenida a la mejor versión de nosotros mismos. Y no se nos ocurre mejor ejemplo que Daniel Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer, una pareja que a la par que inspiradora, ha demostrado su potencial. Comparten profesión, hobbies como viajar, la admiración mutua, o la pasión por la perrita de Katia, Kaii. Pequeños detalles que hacen más pura su esencia y que demuestran que, sin dejar de lado su individualidad, han encontrado en el otro el partner perfecto para funcionar como un equipo.

Daniel ya tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y hace poco le pudimos ver en televisión en un talent show de cocina. Mientras, Katia siempre ha soñado con dedicarse a la moda. Eso sí, hay una peculiaridad que no se nos escapa de la pareja, y es que, además de los outfits diarios, ambos sienten debilidad por las joyas. Y si hay una firma que transmite su misma esencia natural, libre y auténtica, tenemos que hablar de UNOde50. La marca de joyas por excelencia vuelve con una actitud renovada, con una personalidad espontánea, atrevida y cautivadora que refuerza la confianza en nuestro instinto.

Daniel y Katia, o cuando ser UNO lo es todo

Para esta ocasión, hemos acompañado a Daniel y Katia en un día de trabajo, donde hemos podido vivir en primera persona cómo es un día de rodaje de la pareja en algunos de los hotspots más populares de Madrid, como la Gran Vía o las azoteas más bonitas. Durante el set, pudimos descubrir más sobre ambos y adentrarnos en la esencia de la modernizada firma de joyas que ha protagonizado todos sus looks:

Hablamos con Katia:

Dani tiene que ser muy buen chef. ¿Cuál es el plato que más te gusta que te prepare?

Katia: ¡Sí! La verdad que se nota lo mucho que ha aprendido. El plato que más me gusta son las almejas a la marinera, ¡la salsa le sale perfecta!

Viajar es parte de tu día a día y de tu tiempo libre. Si no fuera España, ¿en qué otro país te gustaría vivir? ¿Y con Dani?

K: Al tener nacionalidad americana, me encantaría vivir una temporada en Estados Unidos. Y con Dani podría decir que en Portugal. Son mis dos sitios favoritos.

¿Un destino que tú y Dani tengáis pendiente y que todavía no hayáis ido?

K: ¡Australia lo tenemos pendiente al 100%!

En lo nuevo de UNOde50 hay piercings de oreja que son ideales. ¿Hay algún piercing que te hicieras cuando eras más joven del que luego te arrepintieras?

K: La verdad que no, todos los tengo en la oreja y me los hice hace unos años, pero me flipan y no me arrepiento de ninguno.

De esta sesión, ¿con qué joya de UNOde50 te quedarías?

K: Con el collar Lonely Planet.

Nuestros favoritos de UNOde50 y Katia son…

Collar Lonely Planet: collar bañado en plata que permite ser ajustado a la longitud que quieras. Con dos pesos contrapuestos que adquieren todo el protagonismo, ofrece ese punto de vanguardia a los looks más sencillos. Pulsera Zen: la pieza más icónica de la marca, se puede lucir sola o combinada con su versión en plata y/o dorado, como muestra Katia. Además, una de las bolas de sus extremos se desenrosca para que sea más cómodo ponértela. Pendientes It’s Electrifying: los míticos aros que no pueden faltar en nuestros básicos, pero con una peculiaridad que los hace distintos; están inspirados en la estética china y culminan con una pequeña barra perpendicular que los hace más favorecedores. Charm de Dame Una K: la pesonalización sigue de moda, y este colgante con la inicial de tu nombre es todo lo que necesitas para dar tu sello propio a los looks. Incluso se presta para combinar con otros charms y que tus joyas transmitan un mensaje. Anillo On/Off: no podía terminar la selección sin un anillo con identidad: una circunferencia dividida, que cuenta con el logo de UNOde50 esculpido a mano en la delicada barrita del centro.

Hablamos con Daniel:

¿Qué parte de la personalidad de Katia dirías que te sorprendió más cuando la conociste?

Daniel: Diría que la madurez con la que afronta diferentes situaciones. Su tranquilidad me sorprendió ya que somos todo lo contrario en ese sentido y nos complementamos muy bien.

¿Cuál ha sido tu cita favorita con ella hasta ahora?

D: Cuando dormimos colgados de una montaña en Calpe, Alicante. Fue una aventura muy divertida y nos lo pasamos genial.

En tus redes vemos muchos vídeos de destinos inspiradores. Cuando viajas, ¿siempre te apetece documentar todo en vídeo? ¿O a veces te gustaría desconectar?

D: Me encanta documentar los destinos a los que voy ya que los guardo para el recuerdo. Aunque parezca mentira, puedo disfrutar a la vez que grabo.

¿Cuáles son las joyas que nunca pueden faltar en tus outfits? Y de esta sesión, ¿con qué joya de UNOde50 te quedarías?

D: Mi anillo, mis pulseras y mi colgante favorito que siempre llevo conmigo. Y de UNOde50, con la pulsera Estás Grillad@.

Nuestros favoritos de UNOde50 y Daniel son…

Colgante Da La Vuelta: este collar es perfecto para aquellos chicos que se quieren iniciar en el mundo de las joyas. Bañado en plata y con una cadena trenzada, conserva además el mítico candado que representa UNOde50 en el cierre. Pulsera Estás Grillad@: una pieza unisex con un diseño que recuerda a una herradura y cierre en forma de grillete. Una pulsera perfecta para regalar a alguien especial e intercambiar el cierre de grillete. Sentirás que llevas un trocito de la otra persona contigo. Pendiente Hula Hoop: el icónico pendiente de arito que lucen los chicos, pero con una peculiaridad que nos encanta, y es que se puede personalizar con charms a tu gusto. Colgante Eslabón: es mandatory tener una pieza atemporal, y este collar cumple todos los requisitos para ello: un diseño sencillo, con una cadena larga y el clásico cierre de mosquetón. Anillo Shortcut: con un diseño curvilíneo, este exótico anillo estiliza las manos, al mismo tiempo que ofrece un punto de elegancia y exclusividad a los looks.

Agradecimientos. Fotografía y vídeo: Borja Zausen y Daniel Mayo. Realización y estilismo: Marieta Torres. Producción: Mariló L. Rey. Asistente de estilismo: María Jofre. Asistente de fotografía: Goh Takahashi. Maquillaje y peluquería: Vicky Marcos.

Localización: Hotel Hyatt Centric Gran Vía y Hotel Thompson Madrid.

Looks. Adidas, Apron, Baracuta, Calvin Klein, Deus, Fred Perry, Levis, Motocard, Polo Club, Pull&Bear, Timberland, Zara.

Todas las joyas son de UNOde50.