Galería Canalejas, o el espacio de 'shopping' y ocio más mágico, elegante y exclusivo esta Navidad

Ubicada en uno de los complejos históricos más significativos de la ciudad, Galería Canalejas se ha convertido en el nuevo icono internacional del lujo y la gastronomía en Madrid. Esta Navidad, su maravillosa decoración y su orquesta de luces la convierten en un lugar mágico y en una parada obligatoria de shopping y ocio en el centro de la capital. Si tu plan es dedicar un día a comprar regalos, buscar tus party looks y disfrutar de la decoración, la gastronomía y el ambiente navideño, no encontrarás un lugar más bonito, elegante y exclusivo.

En Galería Canalejas encontrarás moda, lujo y gastronomía: más de 30 firmas de moda, alta joyería, perfumería y accesorios de las firmas más prestigiosas del mundo, y un Food Hall con 13 restaurantes de diferentes especialidades y nacionalidades entre los que destacan reconocidos estrellas Michelin. Además, acaba de inaugurar Galería Canalejas Café, el lugar ideal para comenzar con un delicioso desayuno, comer, disfrutar de un afternoon tea o terminar el día con una cena temprana.

Si nunca has estado, no vas a poder evitar emocionarte cuando veas la fachada de Galería Canalejas “vestida” de Navidad. No encontrarás un lugar con más encanto y refinamiento en el que hacer tus compras y disfrutar del espíritu navideño elevado a otro nivel. Para hacértelo más fácil, te hemos preparado un recorrido de shopping y ocio por sus exclusivas boutiques, espacios de belleza y gastronómicos. Y te compartimos una irresistible wishlist hecha con mucho cariño. ¿Nos acompañas?

Un día de shopping navideño que no vas a olvidar

Son cuatro las calles por las que puedes llegar a la histórica Plaza de Canalejas, pero si subes por la calle Sevilla, pasarás primero por el impresionante Four Seasons Hotel Madrid. Desde ahí, ve despacio para que puedas ver la orquesta de luces y color en la que se ha convertido Galería Canalejas esta Navidad. Nuestra propuesta es llegar prontito por la mañana (abren a las 10.30 de lunes a viernes y a las 12.00 domingos y festivos) para comenzar tu jornada de shopping desayunando en el precioso Galería Canalejas Café.

Después del desayuno, te invitamos a descubrir las prendas más exclusivas y especiales en las increíbles boutiques de firma de la galería, donde encontrarás los party looks más deslumbrantes, los accesorios más especiales y los regalos más exclusivos. ¿Un adelanto? Aquazzura, Cartier, Dior, Giorgio Armani, Hermès, Jil Sander, Jimmy Choo, Louis Vuitton, OMEGA, Rolex, Saint Laurent, Stefano Ricci, Valentino y Zegna.

¿Te gusta regalar belleza o buscas un tratamiento para estar increíble esta Navidad? En Galería Canalejas tienes una auténtico santuario beauty: Beauty Gallery by ISOLÉE, con más de veinte nuevas marcas de cosmética premium y perfumes de autor.

¿Necesitas otra parada? ¿Has quedado con alguien? El Food Hall de Galería Canalejas es el lugar perfecto para disfrutar de una merienda navideña en familia con unos deliciosos churros con chocolate, un cóctel o una cena temprana con esa persona especial disfrutando del divertido y exclusivo ambiente navideño de este espacio foodie. Desde los platos más sofisticados a los más tradicionales, tienes un amplio abanico de propuestas culinarias exquisitas.

Inspírate en nuestra exclusiva wishlist navideña

¿Buscas un look con el que deslumbrar en las celebraciones de Navidad? A nosotras nos han maravillado los vestidos con sublimes bordados metalizados en 3D de Jil Sander (su única boutique en España está en Galería Canalejas) y la colección llena de terciopelos bordados, tules plisados y sofisticados tejidos de Giorgio Armani. Para ellos, nos fascinan los elegantes y modernos smokings de Stefano Ricci.

Para deslumbrar de día en Navidad, sobre todo en lugares fríos, nos han conquistado las prendas de cashmere teñidas de atrevidos colores de Zegna, y los looks urbanos en suntuoso y cálido cuero de Hermès. ¿Los complementos? Se nos ilumina la cara con las mules joya con cristales y transparencias de Aquazzura, el exclusivo bolso Bon Bon de Jimmy Choo o el emblemático lady de Dior, un maravilloso regalo para cualquier mujer.

En cuanto a nuestra wishlist beauty, como nosotras, vas a querer en tu árbol de Navidad cualquiera de los exclusivos perfumes y las velas de edición limitada de Maison Francis Kurkdjian. Y para que tu rostro esté a la altura de tus party looks, no te vayas sin la máscara de pestañas de Westman Atelier y el maravilloso maquillaje de fiesta de Chanel y Guerlain. ¿Buscas un tratamiento facial personalizado? Los expertos de Beauty Gallery by Isolée estarán encantados de ayudarte.

En nuestra exclusiva wishlist no podían faltar las joyas. Y no las encontrarás más exclusivas, especiales y deslumbrantes que en las boutiques de Galería Canalejas. Te van a fascinar las colecciones Clash y Trinity de Cartier para ti. Para regalarle a él, el Seamaster Aquaterra Shades de Omega y el Rolex GMT-Master II en oro amarillo (la novedad de la firma en 2023), son un acierto seguro.

¿Te apetece hacer otra parada antes de irte? Vuelve al Food Hall y recupera fuerzas con un té y un delicioso pastel en Galería Canalejas Café o celebra la Navidad con un cóctel de autor y alguna delicia gastronómica de sus reconocidos chefs. ¡Hasta pronto!