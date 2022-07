Ropa y accesorios 'vintage': las tiendas de segunda mano favoritas de las 'influencers' Una forma responsable de consumir moda y crear looks auténticos

Nuestros hábitos de consumo han cambiado notablemente. Ahora pedimos más conciencia a las marcas en su creación de producto: ya no solo se busca una estética, sino también una pieza que tenga detrás unos valores, una filosofía de vida, entre otros aspectos. ¿Sabías que la moda es uno de los sectores más contaminantes del mundo? Ante la urgencia de cambiar la situación, cada vez son más las personas que prefieren reducir la compra de ropa y accesorios que realmente no necesitamos. La clave está en ir creando poco a poco un armario cápsula con prendas atemporales de calidad, que duren, y no sean solo tendencia.

Y hay quienes han encontrado en las tiendas vintage el método perfecto para hacerlo: se trata de una alternativa responsable de comprar y consumir moda, que ayuda a reducir el impacto medioambiental considerablemente. La buena noticia es que hay muchos tipos de tiendas de segunda mano, incluso algunas que venden artículos de lujo que son auténticas reliquias. ¿Quieres sabes qué tiendas de ropa vintage son las más buscadas? Hay influencers que las han convertido en rincones de lo más especiales. De todas ellas, hay varias que debes fichar:

The Vintage Bar

Es una marca danesa muy conocida de bolsos, accesorios y también cuenta con ropa vintage en buen estado. Todos los artículos están certificados y podrás encontrar marcas muy variadas y de lujo como Fendi, Chanel, o Dior a un mejor precio. Jenn Muchelas, influencer española, suele acudir a esta tienda de bolsos de segunda mano para hacerse con bolsos de firmas de lujo como este que vemos en la imagen de Fendi.

Arizona Vintage

Algunas influencers españolas son adictas a esta tienda de ropa de segunda mano. Es una de las más grandes de Europa, ya que distribuyen muchos productos de forma online, aunque también cuentan con tienda física en Madrid. Influencers veinteañeras como Lucia Avendaño o Clara Kong Vila, entre otras, compran bastante aquí. Las hemos visto con sudaderas, chaquetas y muchos accesorios de reconocidas firmas.

Del páramo vintage

Es una tienda de segunda mano de bolsos y accesorios de firmas de lujo con sello español. Se pueden descubrir algunos de sus productos online o también en su tienda física de Valladolid. En ella puedes encontrar marcas de reconocido prestigio a precios más económicos, de ahí que algunas influencers compren en ella de forma habitual. También distribuyen joyas antiguas y especiales.

Magpie vintage clothes

Mery Turiel, Grace Villarreal o Silvia Muñoz son solo algunas de las influencers españolas que recomiendan siempre pasarse por esta tienda de ropa vintage en Madrid. Está ubicada en pleno centro, en el barrio de Malasaña y se pueden encontrar prendas de diferentes décadas.

