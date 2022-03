Las deportivas de moda son veganas y están fabricadas con cactus o bambú

Nuestros hábitos de consumo de moda no son los mismos que los de generaciones previas. A una prenda o accesorio no le exigimos solo una estética, sino que también buscamos que comulgue con nuestros valores. Por ello, cada vez nos preocupamos más por el impacto que puede tener en el medio ambiente todo lo que consumimos, desde la comida hasta la ropa y es que, no hay que olvidar que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Además de la sostenibilidad, algo que también se lleva algunos años sobre la palestra es el uso de pieles animales. Gracias a años de activismo, son muchas las firmas (tanto de moda de lujo como opciones más asequibles) que han decidido decir adiós a estas prácticas y sustituir el pelo animal o el cuero por opciones sintéticas respetuosas y, además, sostenibles. Y en materia de complementos, tanto la 'Gen Z' como las mujeres más influyentes de la moda no tienen dudas a la hora de elegir unas zapatillas: además de fijarse en diseños de máxima tendencia, sus sneakers favoritas también son veganas.

Donde la piel era una constante es el mundo de las zapatillas deportivas. Si bien antes las grandes casas de deporte solo contaban con opciones de piel, a día de hoy, son muchos los ejemplos que demuestran que la piel animal no es necesaria para lograr un producto único y de calidad. Por ejemplo, Karl Lagerfeld lanzaba hace poco bolsos hechos con piel de cactus, que emula el efecto y resistencia del cuero animal pero siendo responsable. En el mercado deportivo, firmas como Adidas cuentan con líneas enteras veganas y también con algunas de sus sneakers más icónicas realizadas con materiales reciclados y sostenibles. Además de lo que puede encontrarse en algunas de las marcas de moda más aclamadas, en los últimos años han crecido las firmas especializadas en zapatillas deportivas veganas, demostrando que estilo y sostenibilidad caminan de la mano. De todas ellas, hay cuatro que debes fichar:

Las inconfundibles Veja

Es imposible hablar de sneakers veganas sin mencionar a Veja. La firma se ha colado en el armario de las que más saben de moda en los últimos años (las llevan desde Meghan Markle hasta Emily Ratajkowki) y, casi seguro, que has visto su modelo más famoso, el reconocible V12, recorriendo las calles de tu ciudad. Más allá de su cuidada estética minimalista y de un elegante y atemporal diseño, Veja tiene muy claros sus valores éticos y sostenibles. Además de dar vida a zapatillas veganas, la marca francesa, fundada en 2004, forma parte de numerosos proyectos sociales, utiliza materias primas ecológicas e, incluso, tiene un programa para reparar y darles una nueva vida a las deportivas que ya han sido usadas durante años.

Las brasileñas Thousand Fell

Esta firma convierte la cáscara de los cocos, la caña de azúcar y botellas de plástico en zapatillas deportivas. Cada uno de sus pares es totalmente reciclable y es que, tal y como apuntan desde la firma, pretenden que ninguno de ellos acabe en el vertedero. Sus zapatillas son creadas en Brasil por una familia experta en calzado y, además, el 1% de cada compra se destina a un proyecto social que el mismo comprador elige.

Los diseños de Saye

La firma española Saye está certificada como vegana por PETA, un reconocimiento del que no todas las firmas veganas pueden presumir. Asimismo, su compromiso con la transparencia es evidente y desde su web se puede consultar dónde y cómo se hacen sus productos. Desde que nació en 2018, fabrican sus zapatillas en Portugal y se garantiza que todos sus trabajadores tienen unas condiciones laborales éticas. Respecto a los materiales que utilizan, estos van desde el algodón orgánico hasta el mango o el cactus.

Las zapatillas de Kumi

"Vegano no significa aburrido". Este es el lema con el que se presenta esta firma de deportivas que no son únicamente veganas, sino que son sostenibles, recicables, de fabricación española y sin plásticos. Las zapatillas de Kumi se diseñan en Barcelona y se fabrican en Elche y con proveedores locales. Sus diseños entremezclan el carácter atemporal de una sneaker blanca pero añadiendo llamativos tonos como turquesa o amarillo.

